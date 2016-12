Von Eva-Maria Fankhauser

Fügenberg – Seit rund 90 Jahren drücken alljährlich Fügenberger Kinder im gleichen Volksschulgebäude die Schulbank. Seit gut 90 Jahren gibt es dort ein eigenes Klassensystem. Die 1. und 2. Schulstufe sind in einem Raum und auch die Dritt- und Viertklässler sitzen gemeinsam in einem Schulzimmer. Und ebenso seit 90 Jahren teilt das Schulhaus die Berggemeinde.

Gerne erinnern sich die Gemeindebürger an ihre Schulzeit, ans Zusammenrücken oder ans Klassenraum-Leerräumen, um bei Schlechtwetter drinnen turnen zu können. Denn Turnsaal hat das alte Schulhaus keinen – genauso wenig wie eine Aula. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere Umbauten und im Obergeschoß kamen Räumlichkeiten dazu, aber das Gebäude an sich blieb gleich. Und doch war die Schulzeit am Berg für jeden etwas Besonderes.

Im nächsten Jahr soll sich aber alles ändern. Nach langem Tüfteln und einem Architektenwettbewerb fiel die Wahl der Gemeindeführung und des Lehrpersonals auf einen viereckigen Neubau. „Der Bestand wird abgerissen, das Altholz wollen wir teils weiterverwerten und dann kann im Frühsommer der Neubau starten“, verrät BM Josef Fankhauser im TT-Gespräch. Im Untergeschoß ist ein Turnsaal geplant. Dieser soll auch für Veranstaltungen genützt werden. Erd- und Obergeschoß sollen offen gestaltet werden. „Man nennt das Cluster-Klassen. Das bedeutet, dass es einen großen Klassenraum gibt, der variabel um ein oder zwei Räume erweitert werden kann“, berichtet Direktorin Verena Hollaus. Gebaut wird laut Ortschef in Beton (UG und EG) sowie Holz (OG). Nur das Dach müsse noch umgeplant werden. „Ich will nicht, dass die Schule ausschaut wie eine viereckige Schachtel. Daher muss der Architekt noch ein Giebeldach planen“, sagt BM Fankhauser.

Aus den zwei Klassenzimmern werden vier. Nach dem Umbau sollen mehr Kinder Platz haben. Es gab Jahre, da saß in der ersten Schulklasse nur ein Kind. Denn die Berggemeinde teilt sich in den äußeren und inneren Fügenberg. Die Volksschule steht am inneren Fügenberg (auch Pankrazberg). Da es keine direkte Verbindung zwischen den beiden Gemeindeteilen gibt, besuchen die Kinder des äußeren Fügenbergs die Volksschule in Fügen. „Es wäre unsinnig, die Kinder zuerst ins Tal zu fahren und dann wieder den Berg hinauf“, sagt Fankhauser. Eine Verbindungsstraße zwischen beiden Gemeindeteilen ist schon lange Thema, wurde aber nie realisiert. „Es bräuchte da eine neue Variante. Die nächsten fünf bis sechs Jahre wird da nichts passieren“, stellt der Ortschef klar. Sobald es die Straße gibt, sollen auch die Kinder des äußeren Fügenbergs die Pankrazberger Volksschule besuchen.

Etwa ein Jahr soll der Bau dauern. In der Zwischenzeit übersiedeln die Schulkinder ins Gemeindehaus. „Ich sehe dem Neubau mit gemischten Gefühlen entgegen. Das Ausräumen bedeutet viel Arbeit, aber die Freude aufs neue Gebäude ist schon groß“, sagt die junge Direktorin. Im September 2018 soll die Volksschule fertig sein. Die Gesamtkosten für Abriss und Neubau schätzt der Bürgermeister auf rund 3,4 Mio. Euro.

Die Zufahrt zum Schulhaus bleibt wie gehabt, aber es soll mehr Parkplätze für Veranstaltungen geben und auch die Bushaltestelle soll sicherer gestaltet werden. Im Freien erhalten die Kinder zudem einen offenen Pausenraum und viel Grünfläche. Neu ist zudem, dass es künftig genug Platz für Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch geben wird.