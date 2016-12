Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es war der 8. Dezember 2005. Damals regierte noch Hilde Zach die Stadt Innsbruck und Herwig van Staa durfte sich noch Landeshauptmann nennen lassen. Just an diesem Tag wurde der Spatenstich für den Bau des Autobahnanschlusses Innsbruck Mitte gefeiert. Der fünfte, neben den Abfahrten Ibk-Kranebitten (Völser Gemeindegebiet), West, Süd und Ost. Und just an diesem Tag war es van Staa, der laut über eine eigene Autobahnabfahrt für den Flughafen sinnierte. Eine Idee, um die es in Folge wieder ruhig wurde.

Bis jetzt. Aus zweierlei Gründen. Der eine ist politischer Natur. Erst unlängst hat der Stadtsenat einen diesbezüglichen Gemeinderatsantrag von SP-Stadtparteichef und Flughafen-Aufsichtsrat Helmut Buchacher dem Verkehrsausschuss zur weiteren Behandlung zugewiesen. Zudem wurde BM Christine Oppitz-Plörer beauftragt, mit der Asfinag Kontakt aufzunehmen, um dort das Thema Autobahnanschluss Flughafen neu auszuloten.

Der zweite Grund fußt auf den weiteren Ausbauplänen des Innsbrucker Flughafens selbst. Und diese haben es in sich, wie Flughafendirektor Marco Pernetta ausführt.

Nachdem derzeit zwölf Millionen Euro in den Bau eines neue Verwaltungstraktes, einer Vielflieger- und VIP-Lounge sowie die Erweiterung der Check-in-Halle gepumpt werden (Eröffnung: November 2017), stehen als nächste Stufe der Neubau von Ankunftshalle und dem „alten“ Terminal an. Letzterer stammt aus dem Jahr 1964. Entscheidend ist hier die Idee, möglicherweise auch ein Hotel in den Flughafenkomplex zu integrieren, wie Pernetta sagt. Experten würden dem Flughafen dessen wirtschaftliche Sinnhaftigkeit bestätigen. Solch ein Hotel sehe er weniger als klassisches Flughafen- als vielmehr Stadthotel.

Bereits im ersten Quartal sollen die Flughafengesellschafter entscheiden, ob die Hotelpläne verwirklicht werden, sagt Pernetta. Am Flughafen halten die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) 51 Prozent, Stadt und Land je 24,5 Prozent. Egal ob mit oder ohne Hotel – die Ausschreibung eines EU-weiten Architekturwettbewerbes für diese Ausbaustufe gilt als fix. Über das Investitionsvolumen und allfällige Finanzierungsstrategien kann Pernetta noch keine Angaben machen – derzeit würden nur äußerst vage Kostenschätzungen vorliegen. Als möglicher Baustart wird der April 2019 ins Auge gefasst.

Je konkreter aber die Hotelpläne am Flughafen, desto mehr Nutzen würde auch ein eigener Autobahnanschluss machen, lässt Pernetta durchblicken: „Als Flughafen brauche wir eine Abfahrt immer. Die wäre Gold wert. Aber mit einem Hotel würde sie noch mehr Sinn machen.“ Stichwort: Transitgäste.

Bereits im Zuge der Innverlegung vor einigen Jahren wurden Überlegungen und Varianten für eine Autobahnabfahrt gewälzt. Die augenscheinlichste und auch kürzeste Variante wäre ein so genannter „Stich“ von der Inntalautobahn auf Höhe des bestehenden Autobahnrastplatzes (Fahrtrichtung Osten; angrenzend an die neue Feuerwache Wilten im Stadtteil Sieglanger) über eine Innbrücke auf einer Trasse westlich des „Pulverturm-Areals“ direkt zum Parkhaus des Flughafens. Im neuen Raumordnungskonzept (Öroko 2025) sei vermerkt, dass eine Verbauung dieser Trasse nur unter Berücksichtigung einer allfälligen Autobahnabfahrt vorgenommen werden dürfte, sagt Pernetta. Dieser Anschluss, so Pernetta, biete die Chance, fast den gesamten Ziel- und Quellverkehr des Flughafens weg vom Fürstenweg und der Kranebitter Allee zu bekommen und somit die Stadt verkehrstechnisch zu entlasten. Immerhin gehen flughafeninterne Schätzungen davon aus, dass bis zu 40 Prozent der abfliegenden Gäste mit dem Pkw anreisen. Reisebusse und Taxishuttles sind da noch nicht eingerechnet. 2015 wurden eine Million Fluggäste abgefertigt.

Entschieden sei bei der Abfahrt noch nichts, merkt Pernetta mit Verweis auf notwendige Gespräche mit Asfinag, Land und Bund an. Von einem ist Pernetta aber überzeugt: „Ich weiß noch, was damals alles bei der Abfahrt Mitte los war. Heute kann es sich keiner mehr ohne vorstellen.“