Von Michael Mader

Kufstein – Die Stadt Kufstein wächst und wächst – das Sicherheitsbedürfnis der Einwohner ebenfalls. Obwohl von verschiedenen Seiten immer wieder betont wird, dass es dafür keinen wirklichen Grund gebe, fühlen sich viele Festungsstädter nicht sicher genug in ihrer Stadt.

Das war für die Politik mit ein Grund, warum die Stadt die so genannte Taxi-Gutscheinaktion einführt und heuer Ende Oktober auch noch einmal verlängert hat: Unter dem Titel „Kommen Sie gut nach Hause“ spendiert die Stadtgemeinde für Taxifahrten im Stadtgebiet eine Ermäßigung von vier Euro. Der Gutschein muss um zwei Euro beim Bürgerservice im Kufsteiner Stadtamt gekauft werden.

Die insgesamt sechs Euro sollten dann für eine Stadtfahrt ausreichen. Damit wird die Zeit zwischen 18.30 Uhr und sechs Uhr in der Früh überbrückt, wenn der Stadtbus nicht fährt. Dass die insgesamt aufgelegten 2000 Gutscheine bereits ausverkauft sind, zeigt, wie gut die Aktion angenommen wurde.

Um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern, wird in Kufstein nach wie vor über eine Videoüberwachung von bestimmten Plätzen nachgedacht, weiß Nationalrat Hannes Rauch, der als Kufsteiner Vizebürgermeister auch Obmann des Ausschusses für Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist. In Wels (OÖ), das etwa dreimal so groß wie Kufstein ist, gibt es bereits eine Videoüberwachung. „Kollege Horst Steiner hatte im Ausschuss die Idee, einen Kriminalbeamten aus Wels zu uns einzuladen. Eine Videoüberwachung kann nicht nur zur Aufklärung von Straftaten beitragen, sondern hat auch präventiven Charakter“, meint Rauch, der im Gegenzug auch in Kauf nehmen will, dass eventuell unbescholtene Bürger aufgenommen werden, wenn sie einkaufen gehen.

„In der derzeitigen Situation sind alle Maßnahmen zu überlegen, die mehr Sicherheit bringen“, will Rauch Kameras in Kufstein in gewissen Bereichen installieren lassen. Seiner Meinung nach könne so etwas auch im Tourismus punkten: „Die Leute suchen sich ja Reiseziele aus, die sicher sind. Im Ausschuss jedenfalls orte ich eine positive Stimmung gegenüber der Videoüberwachung.“

Weiteres Thema bei der jüngsten Sitzung im Sicherheitsausschuss war das Betteln in der Festungsstadt. Wie berichtet, wurde ein Vorschlag für ein Bettelverbot in Kufstein im Februar von der Gemeindeabteilung des Landes abgelehnt. „Die Bettler werden von Hintermännern ausgenützt. Es würde Sinn machen, die Drahtzieher zu belangen“, sagt Rauch. Seiner Meinung nach müsse die Stadt alles Mögliche machen, um dem Einhalt zu gebieten. „Aber es muss juristisch eine saubere Lösung sein.“

Ein Auge will man aber auch auf jene Zeitungsverkäufer legen, die aggressiv Personen ansprechen, ihnen nachgehen und ebenfalls um Geld betteln. Rauch: „Dazu haben wir von der Polizeiinspektion Kufstein einen Bericht über den Status quo angefordert.“

Wenn es nach dem Sicherheitsausschuss geht, sollen zudem die Koran-Verteilungsaktionen, die auch in Kufstein immer wieder für Aufsehen sorgten, gänzlich verboten werden. Hier stecke eine europaweit vernetzte Organisation dahinter. Rauch will hier als Nationalrat schauen, ob es eventuell eine bundeseinheitliche Regelung geben könnte.