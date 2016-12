Stanz, Landeck – „Es war eine Willensbekundung, wir wollten diese Konflikte nicht“, erklärt der Stanzer Bürgermeister Martin Auer das Abstimmungsergebnis. In der vergangenen Gemeinderatssitzung ging es um die Bildung einer Eigenjagd in See. Den beiden Kommunen Landeck und Stanz gehört dort ein 121,5 Hektar großes Gebiet südlich der Trisanna oberhalb des Weilers Neder. Während die Landecker in der November-Sitzung die Bildung der Eigenjagd im Reckenmaiswald einstimmig begrüßten, lehnten die Stanzer nun ab. „Wir sehen ein riesiges Konfliktpotenzial – forstlich und jagdlich“, erklärt Auer. „Es sind da viele Fragen offen.“ Hineinspielen dürfte auch, dass Landeck, als die Zehentschaft Landeck-Stanz seinerzeit eine Jagd am Thial bilden wollte, dies abgelehnt hat, erklärt Auer. Auswirkungen dürfte der Stanzer Beschluss jedoch keinen haben: „Landeck hatte uns bereits überstimmt“, betont der Dorfchef. „Uns gehören nur 20 Prozent des Gebiets.“ In Landeck erhoffte man sich durch die Bildung der Eigenjagd höhere Erträge. (mr)