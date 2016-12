Nach der TT-Umfrage zur politischen Situation in Tirol wurde zuletzt darüber gerätselt, ob Fritz Gurgiser noch einmal bei der Landtagswahl mit seinem Team antritt. 2013 war der Obmann des Transitforums mit 4,84 Prozent nur knapp am Einzug in den Landtag gescheitert. Gurgiser selbst bestätigt, dass es immer wieder Anfragen gebe, doch „aus heutiger Sicht schließe ich eine neuerliche Kandidatur aus“. 2008 kämpfte Gurgiser noch Seite an Seite mit Fritz Dinkhauser für die Liste Fritz, später erfolgte die Trennung.

Der Gemeindesprecher der SPÖ, LA Klaus Gasteiger, würde eine landesweite Krankenhausholding begrüßen, weil sich dadurch die Betriebsabgänge verringern ließen. Ebenso benötige es schnellere Abrechnungen für die ausländischen Gastpatienten. Es könne nicht sein, dass die Gemeinden als Träger der Bezirkskrankenhäuser monatelang auf die Refundierung aus dem Ausland, aber auch der österreichischen Sozialversicherungen warten müssten.

Apropos Liste Fritz: Die fühlte einmal mehr der Landesregierung auf den Zahn und wollte wissen, wie viel die jährlichen Tirol-Empfänge des Landes in Wien gekostet haben. Rund 660.000 Euro wurden bisher dafür ausgegeben, das Land hat davon 174.000 Euro getragen. Für 2011, 2012, 2013, 2015 und 2016 finanzierten die Standortagentur des Landes 344.825 Euro, die Tirol Werbung 30.000 Euro und die Hypo 10.000 Euro. Der heurige Empfang stand unter dem Motto „Das Sportland Tirol – Platz der Weltmeister“. Die Netzwerkveranstaltung in Wien habe dazu beigetragen, die Standortmarke Tirol in ihrer Positionierung, den Zielsetzungen ihrer Vermarktung entsprechend, integrativ und qualitativ aufzuladen, argumentiert LH Günther Platter (VP) und verweist auf den hohen Werbewert.

Anders sieht es Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider: „Ich bin nicht der Meinung, dass dieser Empfang in Wien das Image Tirols derart aufwertet, dass Mega­ausgaben von 126.000 Euro für einen Abend gerechtfertigt sind. Die Eventisierung der Tiroler Politik benötigt es nicht.“ Mit dem Geld der Steuerzahler werde geklotzt statt gekleckert, kritisiert Haselwanter-Schneider. Egal, ob Land, Standortagentur, Tirol Werbung oder Hypo Bank als Mitzahler aufscheinen, es gehe ausschließlich um das Geld der Steuerzahler. Das Verhältnis stimme nicht mehr: Die Tirol Werbung könne das Sportland Tirol vermarkten, die Regierung solle ihre politische Arbeit für die Menschen machen und Platter als Landeshauptmann die Probleme der Tiroler angehen. (pn)