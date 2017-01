Von Anita Heubacher

Innsbruck – Heute übernimmt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Diese ist ein informelles Gremium, ein Treffen der Landeshaupt­leute. Der Vorsitz wechselt halbjährlich nach alphabetischer Reihenfolge. Vor Tirol war die Steiermark am Ruder.

Platter will als Vorsitzender unter anderem eines erreichen: eine einheitliche Regelung zur Mindestsicherung. Das Thema beschäftigt seit Monaten die Bundes- und Landespolitik. Einigung kam keine zustande. Der rote Sozialminister Alois Stöger scheiterte nicht zuletzt am Widerstand der schwarzen Landeshauptleute. Niederösterreich preschte vor und kürzte die Mindestsicherung, Schwarz-Blau in Oberösterreich zog einen Deckel für Mehrpersonenhaushalte bei 1500 Euro netto ein. Obwohl die 15a-Vereinbarung mit Jahresende ohne Nachfolgeregelung ausgelaufen ist, will Platter noch einmal einen Versuch starten. Zumindest eine „Westachse“ mit den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg will er zustande bringen. In allen drei Bundesländern sitzen neben der ÖVP auch die Grünen in der Regierung. Für Letztere ist eine Kürzung der Mindestsicherung indiskutabel, Sach- statt Geldleistungen sind das Höchste der Gefühle. Ganz anders die ÖVP. Dort verlangen Parteigranden vom Gemeindeverband über den Wirtschaftsbund bis hin zum schwarzen Klubobmann Jakob Wolf Kürzungen der Mindestsicherung. „Bis Lichtmess“ habe Landeshauptmann Platter Zeit, eine Regelung auf den Tisch zu legen, die eine Kürzung der Mindestsicherung vorsehe, meinte der Obmann des Wirtschaftsbundes, Franz Hörl.

Die Kürzung auf 1500 Euro würde vor allem kinderreiche Familien treffen, also mehr Aus- als Inländer. Tirol zahlt aufgrund der hohen Wohnkosten mehr Mindestsicherung als andere Bundesländer. In Innsbruck kommen zum Beispiel zwei Erwachsene und zwei Kinder auf rund 2250 Euro netto Mindestsicherung. Das ist den meisten in der ÖVP zu viel. Der kleinste gemeinsame Nenner in der Partei ist derzeit: Arbeiten müsse sich im Vergleich zum Bezug der Mindestsicherung lohnen. Von den rund 15.900 Beziehern der Mindestsicherung im Jahr 2015 waren 60 Prozent Österreicher. Der Anteil der Bezieher aus Nicht-EU-Ländern nimmt zu. Anerkannte Flüchtlinge können Mindestsicherung in derselben Höhe beziehen wie Österreicher.

Die Mindestsicherung hat die TT auch in ihrer Umfrage abfragen lassen. Demnach wünscht sich knapp die Hälfte der 600 Befragten, dass die Höhe der Mindestsicherung vom Integrations- und Arbeitswillen der Bezieher abhängig gemacht wird. Bereits jetzt sieht die Tiroler Landesregierung vor, dass bei Integrationsunwillen bis zur Hälfte des Sozialgeldes gestrichen werden kann. Der Aussage, Ausländer sollen weniger bekommen, weil sie nicht ins Sozialsystem einbezahlt haben, stimmen in der Umfrage 39 Prozent zu. Dass es keinen Unterschied zwischen In- und Ausländern geben soll, wird von neun Prozent der Befragten unterstützt. 48 Prozent der Befragten wollen, dass die Mindestsicherung österreichweit gleich geregelt wird, 35 Prozent finden das Sozialgeld generell zu hoch.