Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Wohin geht die Reise der Stadt Kitzbühel?“ Diese Frage stellen sich die Kitzbüheler im Zuge des Stadtentwicklungsplanes SEP 750. Die 750 steht für das Alter der Stadt, denn im Jahr 2021 feiert Kitzbühel seine Stadterhebung – und bis dahin sollen die Zukunftspläne nicht nur ausgearbeitet, sondern zum Teil auf Schiene oder schon umgesetzt sein.

Dazu hat sich die Stadt einen Profi an Bord geholt, Karl Klausner begleitet den SEP-Prozess, bei dem die Kitzbüheler selbst sehr stark eingebunden sind. Der Startschuss fiel im Juni 2015 mit einer Auftaktveranstaltung, dann wurden im Herbst 2015 sechs Arbeitskreise gegründet, an denen interessierte Kitzbüheler teilnehmen konnten. „Es waren im Schnitt so 20 Personen, die bei den einzelnen Sitzungen wirklich aktiv mitgearbeitet haben“, schildert Klausner.