Von Gabriele Starck

Innsbruck – Die Klinik für Kinderkardiologie (Pädiatrie III) ist bereits seit 2015 ohne Chef und wird interimistisch geleitet. Das Berufungsverfahren für die Nachfolge von Ingolf Stein hat sich ewig hingezogen – um dann ergebnislos zu bleiben. Denn die drei Erstgereihten sagten allesamt ab, der dritte erst vor Kurzem. Die drei Ärzte hatten sich zwar hochoffiziell für den Posten in Innsbruck beworben und waren auch zum Hearing erschienen, annehmen wollten sie den Job letztendlich aber nicht.

Die ersten beiden hätten ein größeres Zentrum bevorzugt, in dem auch Kinderherzchirurgie gemacht wird, heißt es. Doch genau das kann bzw. will Innsbruck im Moment aufgrund der fehlenden Patientenzahlen in den vergangenen Jahren nicht bieten. Das sei keineswegs eine Absage für immer. „Das kann sich wieder entwickeln“, meint die Medizin-Rektorin Helga Fritsch dazu. Und der dritte der erwählten Bewerber schließlich nutzte das Angebot, um seinen Marktwert bei seinem bisherigen Arbeitgeber zu steigern – eine gängige Strategie in inzwischen allen Wissenschaftssparten.

Dies macht aber auch deutlich, dass es auch in der Pädiatrie immer schwieriger wird, Leute nach Innsbruck zu locken. Für Fritsch liegt das daran, dass in diesem Fach „der Markt an Ärzten überschaubar“ sei. Doch es ist auch kein Geheimnis, dass die Kinderärzte wegen der mangelnden Privatgelder finanziell um einiges schlechter aussteigen als andere Fachärzte. Guten Pädiatern oder auch Psychiatern müsse man das durch höhere Gehälter ausgleichen, um attraktiv zu sein, heißt es u. a. bei den tirol kliniken. Doch die Medizin-Universität als Arbeitgeber sei dazu nicht bereit.

Um ein neues monate-, wenn nicht sogar jahrelanges Berufungsverfahren zu vermeiden, könnte die Stelle nun mit einer so genannten §99-Professur in einem vereinfachten Verfahren besetzt werden. Es sollen diesbezüglich bereits Gespräche laufen. Im Detail möchten sich dazu weder Rektorin Fritsch noch „tirol kliniken“-Vorstand Stefan Deflorian äußern. Beide betonen aber, „vorsichtig optimistisch zu sein“, dass noch im März ein Chef für die Kinderkardiologie präsentiert werden kann. Dieser könnte dann schon im April beginnen.

An der Pädiatrie I dürfte die interimistische Leitung demnächst in eine offizielle übergehen. Thomas Müller hatte bereits im Frühjahr das Berufungsverfahren für die Klinikleitung für sich entschieden. Eine Vertragsunterzeichnung fand bis dato allerdings nicht statt. Dies soll nun in nächster Zeit geschehen. „Die Verhandlungen mit Müller stehen vor dem Abschluss“, sagt Rektorin Fritsch.

Geplant wäre, heißt es, dass zur offiziellen Verabschiedung von Departmentchef Gerhard Gaedicke am 17. März alles am Kinderzentrum unter Dach und Fach ist. Gae­dicke war 2012 ans Kinderzentrum geholt worden, um es umzustrukturieren und Ruhe nach stürmischen Zeiten hineinzubringen. Nun tritt er in den Ruhestand.