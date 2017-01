Von Anita Heubacher

Innsbruck – Der Rahmen hatte gestimmt. Musikkapelle, Schützen, Bergisel. Mit einem landesüblichen Empfang übergab am Mittwoch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an LH Günther Platter. Der Inhalt von dessen Rede sorgte dann etwas für Stirnrunzeln in der ÖVP. Bei der Mindestsicherung sei der Bund gefordert, hatte Platter erklärt. Die Länder seien gesprächsbereit. Kein Wort mehr davon, dass er als Vorsitzender der LH-Konferenz sich um eine österreichweite Regelung bemühen werde.

Genau mit diesem Versprechen hatte der Parteichef seine Leute im Dezember noch bei Laune halten können. „Bis Lichtmess“ verlangte der Wirtschaftsflügel der Partei, dass Platter eine Lösung samt Kürzungen bei der Mindestsicherung auf den Tisch legen möge. Innerhalb der Wirtschaft brodelt es, Touristiker finden keine Arbeitskräfte, während die Zahl der Mindestsicherungsempfänger steigt. Der Arbeitnehmerflügel legte nach. Von Einschnitten und im Notfall einem „Alleingang“ der Tiroler Landesregierung sprach ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. Arbeiterkammer und Gemeindeverband folgten.

Offiziell gab es gestern aus der Partei keine Stellungnahme. Nur eine Prognose hinter vorgehaltener Hand: Das Thema Mindestsicherung werde dem Parteichef kleben bleiben. Um eine Lösung werde er nicht herumkommen. Der Druck innerhalb der Partei wächst und damit auch der Druck auf die Koalition. Die Grünen können beim Thema Mindestsicherung schwer nachgeben. Im Dezember sah die grüne Soziallandesrätin Christine Baur „keinen Handlungsbedarf“. Tirol habe beim Vollzug der Mindestsicherung nachgebessert. Integrationsunwilligen kann die Mindestsicherung halbiert werden.

Für die Opposition war Platters Auftritt am Berg­isel ein gefundenes Fressen. „Das ist ein Umfaller erster Güte“, erklärte gestern FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger. Platter habe „zuerst großartig verkündet, als Vorsitzender der LH-Konferenz eine österreichweite Lösung zustande zu bringen, und jetzt hat er die Mindestsicherung von der Agenda gestrichen“. Für eine Mehrheit im Landtag brauche es die Grünen nicht, meint Abwerzger. Eine Regelung wie in Nieder- oder Oberösterreich würden die Freiheitlichen mittragen. Beide Bundesländer haben die Mindestsicherung gekürzt und auf 1500 Euro für Mehrpersonenhaushalte gedeckelt. Platters Aussagen seien „peinlich“, sagt Abwerzger. Er glaubt nicht einmal mehr daran, dass es Platter gelingen könnte, eine Westachse zu bilden. „In Vorarlberg und Salzburg sitzen die Grünen auch in der Regierung und die Landeshauptleute wie Platter zwischen den Stühlen.“

Von einem „Affront gegenüber der Bevölkerung“ spricht SPÖ-Parteichefin Elisabeth Blanik. Platter hätte als Vorsitzender seine Führungs- und Lösungskompetenz unter Beweis stellen können. „Tatsächlich gelingt dem Chef der Tiroler Volkspartei nicht einmal innerhalb der so genannten Westachse ein einheitlicher Kompromiss.“ Sozialminister Alois Stöger habe einen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt, der von den schwarzen Landeshauptmännern torpediert worden sei, verteidigt Blanik ihren Parteikollegen in Wien.

Nächste Woche ziehen sich ÖVP und Grüne zur Regierungsklausur zurück. Dort werden die Schwerpunkte für das fünfte Regierungsjahr gesetzt. Gut ein Jahr vor den nächsten Landtagswahlen fürchten Kritiker in der ÖVP, dass die Partei Schaden nehmen könnte, wenn das Thema Mindestsicherung ungelöst und deren Höhe unangetastet bleiben.