Innsbruck – Interviews mit fünf verschiedenen TV-Stationen aus Russland haben die Freiheitlichen nach eigenen Angaben absolviert. Thema der Interviews seien die angezeigten sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Innsbruck gewesen, erklärten FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger und Klubdirektor Johann Überbacher. Er wurde von Russia Today via Live-Schaltung befragt. Russia Today wird von der russischen Regierung finanziert.

Mit der kürzlich von der blauen Bundesparteispitze geschmiedeten Allianz habe das nichts zu tun, sagte Überbacher. Die FPÖ geriet in Kritik, weil Parteichef Heinz-Christian Strache ein Abkommen mit der Partei Einiges Russland von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet hatte. Die Interviews über die Silvesternacht seien deshalb zustande gekommen, „weil viele Russen in Tirol Urlaub machen und deshalb Interesse der Sender besteht“, erklärte Abwerzger. Einen Imageschaden durch den TV-Auftritt für das Tourismusland Tirol fürchten Abwerzger und Überbacher nicht. (aheu)