Mieming – „Von 310 gefassten Beschlüssen in elf Sitzungen konnten im vergangenen Jahr vom Mieminger Gemeinderat 260 einstimmig beschlossen werden“, freute sich Bürgermeister Franz Dengg bei seiner Neujahrsrede. Zumal es im ersten Durchgang bei der heurigen Gemeinderatswahl alles andere als positiv für Bürgermeister Franz Dengg aussah, der sich erst bei der Stichwahl gegen seinen Kontrahenten Martin Kapeller durchsetzen konnte.

Ansonsten konnte das bestätigte Gemeindeoberhaupt das Jahr mit durchaus starken Fakten bilanzieren: Zu den größten umgesetzten Maßnahmen des vergangenen Jahres gehörten unter anderem Straßensanierungen um 280.000 Euro, die Sanierung des Bachgerinnes in See um 250.000 Euro, der Ankauf des Kranebitterhauses neben der Neuen Mittelschule um 440.000 Euro und die fortgeführte Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung. „Der Gesamtschuldenstand Ende 2016 ist mit 2,263.000 Euro um 297.000 Euro niedriger als im Jahr zuvor. Die finanzielle Lage passt, wir haben 2016 einen Überschuss von 1,3 Millionen Euro“, freut sich Dengg.

Bei einer in See abgehaltenen Anwohnerversammlung wurde der Wunsch der Anrainer nach Verkehrsberuhigung deutlich. Um eine Begegnungszone schaffen zu können, wurde bereits zwecks Errichtung einer Umfahrungsstraße mit 16 Grundbesitzern über den Erwerb von insgesamt 2000 Quadratmeter Grund verhandelt. Von den veranschlagten Gesamtkosten für die Umfahrung in der Höhe von 500.000 Euro sind 150.000 Euro bereits als Bedarfszuweisung zugesagt.

Auch für heuer konnte Dengg wieder einige Vorhaben ankündigen: So soll unter anderem das Dachgeschoß des Kinderhauses für rund eine Million Euro ausgebaut werden, für VS Barwies sowie Kindergarten und VS Untermieming sind 120.000 Euro für den Architektenwettbewerb, für Kanal- und Straßenarbeiten rund 300.000 Euro eingeplant. „Das Altenheim wird um 19 Betten erweitert, in der Wohnanlage Hechenbergerhaus sind drei Wohnungen für die Tagesbetreuung vorgesehen“, führte Dengg aus. Kürzlich erhielt die Gemeinde die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Fortschreibung des Raumordnungskonzepts, in dem auch 25 Hektar Baufläche vorgehen sind. Heuer werden 58 Wohnungen in drei Wohnanlagen fertig gestellt.

Auch die Suche nach einem neuen Sprengelarzt verlief erfolgreich: „Wir haben ein Team von insgesamt sechs Ärzten gebildet, das die Aufgaben im Sprengel wahrnimmt“, berichtet der Mieminger Allgemeinmediziner Stefan Oberleit, „Auch Christian Mayer aus Nassereith, der in Bälde als Sprengelarzt in den Ruhestand geht, ist mit im Boot.“ (ado, huda)