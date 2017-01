Von Max Strozzi

Innsbruck – Der Klettersport in Tirol boomt seit Jahren, und mit seinem Aufstieg sind auch kommerzielle Kletterhallen aufgeblüht. Ihnen drohe nun ein massiver Personalmangel oder wirtschaftliche Turbulenzen, warnt Kletter-Legende Reini Scherer, Geschäftsführer des Kletterzentrums im Innsbrucker Tivoli.

Grund sei die Novelle des Tiroler Bergsportführergesetzes aus dem Jahr 2014, die im Juni 2017 voll greift. Sinn der Novelle war es, den Wildwuchs an Sportkletterlehrern zu beenden und unter anderem die nötige Ausbildung festzulegen, um beruflich Sportklettern lehren zu dürfen. Die Novelle sei aber über das Ziel hinausgeschossen, kritisiert Scherer. Ursprünglich sei die Novelle für Selbstständige gedacht gewesen, die auf eigene Rechnung Sportklettern lehren. „Entgegen der Empfehlung der Wirtschaftskammer, des Alpenvereins, der Bundessportakademie und der betroffenen Kletterhallen wurde das Gesetz vom Land aber auch auf angestellte Kletterlehrer ausgeweitet“, so Scherer. Sprich: In kommerziellen Kletterhallen dürfen nur noch Sportkletterlehrer mit der höchsten Ausbildung angestellt sein, die zudem selbst haftpflichtversichert sind, eine Tourismusabgabe zahlen und Mitglied im Bergsportführerverband sein müssen, kritisiert Scherer. Übungsleiter oder staatlich geprüfte Instruktoren dagegen dürfen dort nicht mehr angestellt werden. Das stelle Kletterhallen vor enorme wirtschaftliche und personelle Probleme, kritisiert Scherer. „Man stelle sich eine Skischule vor, die nur noch staatlich geprüfte Skilehrer anstellen darf“, meint er.

Kletterhallen würden daher nun etwa keine autorisierten Kletterlehrer mehr finden, die sich für zwei bis drei Stunden pro Woche für eine Kinderkletterstunde anstellen lassen. „Das Gesetz ist eine gute Sache für alle Selbstständigen. Für Angestellte in einer Kletterhalle ist es unerträglich und ungerecht“, so Scherer. Für den Tourismus seien Ausnahmen gemacht worden und auch ehrenamtlich dürfen Übungsleiter und Instruktoren etwa in Alpenvereinskursen weiter Sportklettern lehren.

Auch der Alpenverein sieht die Problematik ähnlich. „Auf Kletterhallenbetreiber wird der Druck groß, den Kursbetrieb zu bewältigen, weil die Latte so hoch liegt“, sagt Michael Larcher vom Alpenverein. Auch den Alpenverein Innsbruck trifft es, der über eine GmbH die Kletterhalle im Innsbrucker Tivoli bzw. bald die Kletterhalle am Innsbrucker WUB-Gelände betreibt. „Für uns wäre es vorstellbar, dass Übungsleiter oder staatlich geprüfte Instruktoren in einer Kletterhalle wieder arbeiten dürfen“, sagt Larcher.

Das Land ortet keinen Korrekturbedarf und verweist auf die Übergangsfrist, damit sich Kletterhallen auf die Gegebenheiten einstellen. Zudem seien Vertreter von Kletterhallen in die Novellierung eingebunden gewesen. Dem Beruf des Sportkletterlehrers fehle es noch an Bekanntheit – mit der Zeit würde mehr Personal ausgebildet. Und die Ausbildung zum Übungsleiter hätten selbst Sportkletterer als unzureichend für erwerbsmäßiges Lehren in Hallen erachtet.

Tirols Bergsportführerverband sei die Problematik der Hallen bekannt, sagt Verbandschef Rainer Gstrein. „Sollten Änderungen kommen, stehen wir nicht im Weg. Der Verband ist für alles offen.“