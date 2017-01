Von Matthias Reichle und Peter Jaritz

Imst — Imst hat 2016 bei vielen Projekten tief in die Tasche gegriffen. „2017 werden wir etwas weniger ausgeben", kündigte der Imster Bürgermeister Stefan Weirather beim Neujahrsempfang an, bei dem traditionell immer auch Bilanz gezogen wird. Die Stadt hat einige lange geplante Vorhaben in Angriff genommen, wie den Kindergarten Auf Arzill um 3 Mio. Euro. Inzwischen sind dort fünf Kindergarten- und zwei Kleinkindergruppen eingezogen. Auch in der NMS Oberstadt wurde wieder gebaut. Im heurigen Jahr kommen die Volksschulen dran. Auch hier benötige es Erweiterungen, so Weirather.

Daneben forderte der Ausbau des städtischen Betagtenheimes die Stadtkassen. In den nächsten Wochen werde es wieder voll bezogen, erklärte der Bürgermeister. Die Erweiterung der Beschneiung der Imster Bergbahnen — ein 5-Mio.-Euro-Projekt, das auch vom TVB und dem Land unterstützt wurde — wird im kommenden Jahr finalisiert, ebenso wie der Sparkassenplatz bzw. -vorplatz.

Ausgaben, die in Imst weniger sichtbar sind, waren jene für den Ausbau des Krankenhauses Zams und der Müll­beseitigungsanlage in Roppen, die nun statt neun 20 Tonnen verarbeiten kann.

„Wirtschaftlich liegen wir ganz gut", so Weirather. Erstmals verzeichnete die Stadt 4,7 Mio. Euro Kommunaleinnahmen. Auch von privatwirtschaftlicher Seite wurde im vergangenen Jahr viel Geld in die Hand genommen. „Im Zentrum von Imst hatten wir über 100 Mio. Euro Investitionen."

Unter den Zuhörern beim Neujahrsempfang befanden sich u. a. Stadtpfarrer Alois Oberhuber, der frischbestellte Ehrenringträger Pater Josef Huber, der Landtagsabgeordnete Jakob Wolf und Gerhard Reheis, Bezirkshauptmann Raimund Waldner, Wirtschaftskammerobmann Josef Huber und Geschäftsführer Stefan Mascher, Tourismusobmann Hannes Staggl, die Banker Meinhard Reich und Martin Haslwanter, Stadtwerkedirektor Thomas Huber, die Künstler Elmar Peintner und Gerhard Knabl, die Musikkapelle mit Neo-Obmann Helmut Gadner und Josef Frischmann, Polizeichef Engelbert Plangger, das Rote Kreuz mit Günter Kugler und Simon Klotz, Feuerwehrkommandant Thomas Friedl, Alpenverein-Obmann Markus Welzl und Naturfreunde-Obmann Herbert Penz. Die Band Cappuccino sorgte für die musikalische Umrahmung.