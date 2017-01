Innsbruck – In der Tiroler ÖVP hängt der Haussegen gehörig schief: Zum einen sorgen die erneuten Angriffe von AK-Präsident Erwin Zangerl auf Arbeitslandesrat Johannes Tratter („Im dritten Lehrjahr“) für Diskussionen. Andererseits kritisiert der Wirtschaftsbund die Aussagen Zangerls sowie von Landesrätin Beate Palfrader im TT-Interview zum Pflegesicherungsbeitrag und zur Mindestsicherung.

LH Günter Platter stellte am Dienstag in der ÖVP-Klubsitzung Palfrader zur Rede und sich gleichzeitig schützend vor Tratter. Palfrader wies die Kritik jedoch zurück, schließlich habe sie sich ja von Zangerls Kritik an Tratter distanziert. Für Platter leistet der Landesrat in der Landesregierung jedenfalls gute und konstruktive Arbeit. „Persönliche Befindlichkeiten“ will Platter nicht kommentieren. „Tirol hat in den nächsten Monaten weitaus wichtigere Herausforderungen und Aufgaben zu bewältigen.“

Tratter selbst verweist auf seine Bilanz: auf die Verbesserung der Wohnbauförderungskriterien für alle TirolerInnen, das 5-Euro-Wohnen, aber auch an das Impulspaket. „Das uns in enger Kooperation unserer heimischen Wirtschaft die größten Rückgänge der Arbeitslosigkeit in ganz Österreich gebracht hat.“ Von „einzelnen Zwischenrufen jeglicher Art“ lasse er sich dabei nicht beirren. „Das Arbeitsmarktservice, die Arbeitsmarktgesellschaft, aber auch die Arbeiterkammer sind dabei wertvolle Partner.“ Die Zusammenarbeit sei mit allen grundsätzlich sehr gut und von gegenseitigem Vertrauen geprägt, hält Tratter dem AK-Präsidenten entgegen. Dieser hatte gemeint, für Tratter sei die Arbeiterkammer immer noch ein „unbekanntes Wesen“.

Eine klare und deutliche Absage zu den Plänen des Arbeitnehmerflügels kommt seitens der Wirtschaft. Die vorgeschlagene, solidarische Pflegeversicherung von einem Prozent sei nichts anderes als eine Erhöhung der Lohnnebenkosten, kritisiert der Präsident der Wirtschaftskammer Jürgen Bodenseer. „Ich predige seit Jahren, dass unseren Mitarbeitern mehr Netto vom Brutto bleiben muss. Der Vorschlag von Palfrader und Zangerl würde genau das Gegenteil bewirken.“

Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl hatte gestern gleich einen Brief an alle ÖVP-Abgeordneten und Regierungsmitglieder geschickt, weil er nicht an der ÖVP-Klubsitzung teilnehmen konnte. Darin geht er auch mit Palfrader und Zangerl hart ins Gericht. Koalitionsspekulationen, Mindestlohn und eine Pflegeversicherung lehne er ab. „Die Wirtschaftskammer könnte einen Teil ihrer Beiträge für eine Pflegeversicherung verwenden und die Arbeiterkammer soll nachziehen“, meint Hörl. (pn, aheu)