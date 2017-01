Innsbruck – Das Interview von Russia Today mit dem FPÖ-Klubdirektor Johann Überbacher (die TT hat berichtet) zu den sexuellen Übergriffen in der Innsbrucker Silvesternacht hat sich zu einem echten Klick-Hit im Internet entwickelt. Das mehr als holprige Englisch des Sprechers der Freiheitlichen löste große Häme aus. Die Tiroler Touristiker wiederum schäumten, weil sie durch die Aussagen Überbachers einen Schaden für den Tiroler Tourismus orten.

Nun berichtet die Tageszeitung Kurier in seiner Mittwochausgabe von einem doch pikanten Detail am Rande: Das Live-Gespräch wurde im Tiroler Landesstudio des ORF geführt. Der öffentliche-rechtliche Sender habe somit im wahrsten Sinn des Wortes einer vom russischen Staat finanzierten TV-Station die Leitung gelegt, die, so der Kurier weiter, das EU-Parlament erst im vergangenen November als einen „Propaganda-Kanal“ des Kremls gebrandmarkt hat.

Russland würde auf zahlreichen Wegen versuchen, die EU in deren Mitgliedsstaaten zu verunglimpfen und so seinen eigenen Einfluss zu stärken, hieß es in einer Resolution. Eines der Instrumente sei demnach der mehrsprachige Auslandssender RT.

ORF-Landesstudio-Direktor Helmut Krieghofer verteidigt nun das Vorgehen des ORF gegenüber dem Kurier.

Welche Ausrichtung ein Fernsehsender habe bzw. welche Inhalte transportiert werden, würde bei der Vermietung von Technik und Studios durch den ORF an internationale TV-Stationen nicht hinterfragt. “Immer wieder wollen Sender aus aller Welt Live-Einstiege aus Tirol oder anderen Bundesländern“, sagte Krieghofer auf Anfrage des Kurier.

Tatsächlich bestünde laut der Tageszeitung eine wechselseitige Abhängigkeit von Fernsehsendern, wenn es um Live-Schaltungen ins Ausland geht, da nicht jeder Sender überall eigene Studios mit Anbindung an das internationale Leitungsnetz unterhalten kann. Laut ORF handle es sich dabei um einen international üblichen rein technischen und keinen inhaltlichen Ablauf, der auch verrechnet wird. (hu)