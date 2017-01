Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Eigentlich wollten die Mitglieder des Innsbrucker Bauausschusses mit einer Entscheidung zuwarten. So lange, bis auch die im Auftrag der Stadt zu erstellende Hotelstudie fertig ist. Und doch wurde nun für heute kurzfristig zu einer Sondersitzung eingeladen. Einziger Tagesordnungspunkt: eine Fortsetzung der im Dezember vertagten Debatte über das neueste Bauprojekt von Pema-Chef Markus Schafferer, den so genannten P3-Turm. Damals wurde der Akt zur Einholung weiterer Klubstellungnahmen aufgeschoben.

Wie berichtet, soll das P3-Projekt die zwei bisherigen hellroten Wohnhäuser in der Südbahnstraße, direkt an der Einfahrt zum Hauptbahnhof, ersetzen. Ein 50-Mio.-Euro-Projekt, das unter anderem auch die Hotelkette Motel One mit 250 bis 300 Zimmern beinhalten soll. Dafür braucht Schafferer aber laut Eigenangabe eine Bruttogeschoßfläche (BGF) von über 10.000 m². Die Stadt hielt bisher aber nur 7000 bis 9000 m² für vertretbar. Derzeit weisen die Bestandsgebäude 4400 m² auf. Da die Hotelgröße von Motel One speziell einigen ansässigen Innsbrucker Hoteliers sauer aufstieß und auch weil weitere Hotelprojekte derzeit in Planung sind, wollte der Bauausschuss besagte Studie abwarten, bevor man einem P3-Architekturwettbewerb Rahmenbedingungen vorgibt.

Doch Schafferer scheint auf eine raschere Entscheidung zu drängen. Deshalb auch die heutige Zusammenkunft der Bauausschussmitglieder. Ihnen liegen dem Vernehmen nach drei Varianten zur Beratung und Beschlussfassung als Grundlage für eine weitere Projektentwicklung vor:

1 Der Bestand wird von der Pema lediglich saniert. Somit würden sich die Hotelpläne in Luft auflösen.

2 Die Stadt lässt eine BGF von 7000 bis 9000 m² als Basis für einen einstufigen Architekturwettbewerb zu. Ein Großhotel mit über 200 Zimmern wäre damit ebenfalls obsolet – und somit ein Motel-One-Standort wohl ebenso gestorben. In diesem Fall könnte die Pema einen Mix aus Wohn-, Büro- und Geschäftsnutzung anstreben.

3 Ein einstufiger Architekturwettbewerb soll die Kubaturgrenzen ausloten, zumindest aber auf 12.000 m² BGF kommen. Damit könnte Pema sowohl das Motel One mit rund 220 Zimmern als auch die geplante Übersiedlung des Cinematographs angehen. Der Rest der Flächen würde wie in Variante zwei mit einem Mix bespielt.

Bauausschussobmann Lucas Krackl (Für Innsbruck) sagt, dass seine Fraktion weiter zur Ansiedlung einer internationalen Hotelkette wie Motel One stehe: „Dafür wären wir auch zu einer höheren Kubatur bereit.“ Dass nun offenkundig kein zwei-, sondern lediglich ein einstufiger Architekturwettbewerb stattfinden solle, findet Krackl schade. Da nun aber auch Varianten ohne Hotelnutzung zur Debatte stünden, sei ein weiteres Warten auf die Hotelstudie sinnlos, sagt Krackl. Wiewohl zumindest Teilergebnisse der Studie vorliegen sollen, wird kolportiert. Diese sollen den Pema-Standort in der Südbahnstraße als bestens geeignet für ein neues Hotel ausweisen, heißt es.

Planungsstadtrat Gerhard Fritz sagt, dass sich die Grünen für Variante zwei aussprechen. Aus ihrer Sicht würde diese zumindest ein kleineres Hotel (75 Zimmer) zulassen.

Während sich Stadtrat Franz Gruber für die ÖVP vor der heutigen Sitzung bedeckt hielt, sagte Ausschussmitglied Helmut Buchacher, dass sich die SPÖ heute nicht festlegen lassen werde: „Wir wollen die Hotelstudie abwarten und dann die Fachbeamten befragen.“

Pema-Chef Markus Schafferer bekräftigte gestern, dass er Variante drei verwirklichen will. Sollte diese jedoch im Ausschuss nicht mehrheitsfähig sein, könne er auch mit Variante zwei leben.