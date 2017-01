Landeck – Schon im Vorjahr hatte er seinen Rückzug aus der Landecker SPÖ-Bezirksorganisation gemacht. „Für mich ist die Zeit zum Abschied gekommen“, erklärte der Bundesrat und Fließer Bürgermeister Hans Peter Bock, der in wenigen Tagen seinen 60. Geburtstag feiert. Heute Samstag ist es so weit: Bei der Bezirkskonferenz der Sozialdemokraten in der Venet-Gipfelhütte stehen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Wunschnachfolger von Bock ist Benedikt Lentsch aus Zams, derzeit Mitarbeiter im Büro der Oberländer EU-Abgeordneten Caroline Graswander-Hainz. Der beliebte und in seiner Heimatgemeinde erfolgreiche Bürgermeister Bock ist im Juni 2003 zum Bezirksvorsitzenden gewählt worden – als Nachfolger von Walter Guggenberger. In der Ära Bock verlor die SPÖ allerdings mehrere Bürgermeister-Sessel im Bezirk. (hwe)