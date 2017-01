Einmal mehr erfüllt das Land Tirol die Behinderteneinstellungspflicht nicht. Wie Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ bekannt gab, müssten 20,1 Prozent mehr Menschen mit einer Behinderung eingestellt werden. Insgesamt sind es um 157 zu wenig. Hinter Tirol rangiert nur noch Vorarlberg (-39,2 Prozent). Einzig Salzburg (-3,1 Prozent), Tirol und Vorarlberg erfüllen die Einstellungspflicht nicht. Das Land musste dafür eine Ausgleichstaxe von 749.060 Euro zahlen. Österreichweit wurden insgesamt Ausgleichszahlungen – alle Betriebe – von 147 Millionen Euro vorgeschreiben.

Bei den Interessenvertretungen sticht die Arbeiterkammer Tirol hervor, die zehn begünstige Personen mehr beschäftigt (+91 Prozent), die Tiroler Wirtschaftskammer zahlt hingegen 41.064 Euro in den Ausgleichstopf (-60 Prozent oder neun Personen).

Dass der Innsbrucker Fußballclub Wacker Innsbruck wegen finanzieller Sorgen für eine notwendige Finanzierung der Hypo Tirol die Nachwuchsförderung des Landes in Höhe von 250.000 Euro als Besicherung verwendet, sorgt jetzt auch in der Politik für Unmut. Im Hintergrund gibt es bereits Gespräche, dass diese Vorgangsweise in der Landtagssitzung im Februar thematisiert wird. Schließlich wurde die Landesförderung quasi verpfändet. Für das Land, das dem Fußballverein jährlich rund 490.000 Euro an Förderung überweist, keine einfache Situation. Die Hoffnung: Mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Rami Tekir, der mehr als 250.000 Euro gebracht haben soll, könnte die am 13. Dezember von Wacker Innsbruck eingegangene Abtretungsanzeige widerrufen werden. Wenn nicht, muss das Land die erste Rate aus der 250.000-Euro-Förderung direkt an die Landesbank überweisen.

Für den freiheitlichen Tourismussprecher im Landtag, Klubobmann Rudi Federspiel, bietet die Bestellung von Karlheinz Töchterle als künftigen Koordinator von Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing die Gelegenheit, verkrustete Strukturen aufzubrechen: „Nun ist die Chance gegeben, dass die Tirol Werbung auf neue Füße gestellt wird, denn es braucht Visionäre und keine quasi beamteten Tirol Werber“, so Federspiel. (pn)