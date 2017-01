Von Helmut Wenzel

Nauders – Der Verein Altfinstermünz mit Präsident Hermann Klapeer und auch Landtagspräsident Herwig van Staa sprechen von einem kulturellen Dreieck: Die restaurierte Wehranlage Altfinstermünz, die Festung Nauders und das einst glanzvolle Hotel Hochfinstermünz müssen als „magisches Ensemble“ und kulturelle Einheit belebt werden.

Die Achillesferse in diesem Dreieck ist eindeutig Hochfinstermünz: Tausende Autofahrer nehmen das denkmalgeschützte Objekt an der Reschenstraße nur noch als Ruine wahr. Für die Gemeinde Nauders sagte Bürgermeister Helmut Spöttl: „Es wäre erfreulich, wenn jemand das Sanierungsprojekt in die Hand nimmt. Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren jedenfalls nicht in der Lage sein, unterstützend einzugreifen.“ 300.000 Euro würden bereits in die Dachsanierung der Festung Nauders fließen. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Uhr im Fall von Hochfinstermünz fünf Minuten vor zwölf oder bereits fünf Minuten nach zwölf schlägt“, erklärte der Bürgermeister seine Sichtweise.

Wiederholt ist der Kulturverein Altfinstermünz in der „Causa Hochfinstermünz“ in die Pflicht genommen worden. Der Verein mit Präsident Hermann Klapeer ist direkt und indirekt aufgefordert worden, das Sanierungsprojekt in die Hand zu nehmen. „Natürlich haben wir Interesse, dass dieses Hotel und die umliegenden Objekte aufleben“, sagte Klapeer auf TT-Anfrage vor fünf Jahren. Heute sieht er die Sache desillusioniert: „Beim Thema Hochfinstermünz habe ich keine Visionen mehr. Jahrelang haben wir uns mit dem Sanierungsfall auseinandergesetzt, aber nichts war realisierbar. Wer das Objekt kauft, kauft sich Sisyphusarbeit.“ Er wisse von drei potenziellen Käufern, die sich nach näherer Betrachtung wieder verabschiedet hätten. „Im Vergleich zu den Sanierungskosten von mindestens 2,5 Mio. Euro wäre ein Kaufpreis von 100.000 Euro noch eine Kleinigkeit“, ist Klapeer überzeugt.

Auch beim Tourismusverband steht das Sanierungsprojekt nicht auf der Tagesordnung. „Das wird noch länger nicht der Fall sein“, ist Geschäftsführer Manuel Baldauf überzeugt. „Wir haben andere Prioritäten gesetzt, zuerst muss der Via-Claudia-Radweg fertiggestellt werden.“ Sein Vater, der Touristiker Robert Baldauf, konnte vor einigen Jahren – nach der endgültigen Schließung des Hotels – einiges an Inventar retten, was noch zu retten war, darunter auch das Gästebuch. Vieles sei geplündert worden. „Wichtig wäre, dass das Haus nicht verfällt“, unterstreicht Baldauf.

Walter Hauser vom Bundesdenkmalamt befürchtet, dass man vorerst abwarten müsse, bis das in Privatbesitz befindliche Objekt auf den Markt kommt.