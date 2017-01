Von Anita Heubacher

Innsbruck – Von 180 Landärzten in Tirol geht die Hälfte in zehn Jahren in Pension. In dezentralen Regionen tut sich die Tiroler Gebietskrankenkasse jetzt schon schwer, Ärzte zu finden. Mit diesem Problem steht Tirol nicht alleine da. In Vorarlberg und Südtirol ist die Situation ähnlich. Die Landesregierungen der drei Regionen setzen auf die Medical School als Rezept gegen den Ärztemangel.

Die Medical School hängt schon lange in der Warteschleife. Die Idee hat viele Kritiker. Sie fürchten um die Qualität der Ausbildung und hatten rechtliche Bedenken. Sinn und Zweck der Medical School wäre, Ärzte für die Region auszubilden, die dann möglichst in Tirol, Südtirol oder Vorarlberg ordinieren sollen. Südtirol versuchte es mit einem eigenen Stipendien-System, das nun ein Fall für den Europäischen Gerichtshof ist. Eine junge Ärztin hatte geklagt, weil sie einen Teil ihres Stipendiums zurückzahlen hätte müssen. Die junge Ärztin wollte sich nicht an Südtirol binden lassen. Bis der EugH diese Frage geklärt hat, dürften einige Jahre vergehen.

Jetzt soll eine andere Methode sicherstellen, dass die Medical School ihren Zweck erfüllt. „Dadurch, dass sich die Ausbildung an Personen richten wird, die bereits in Tirol sozial integriert sind, und da die Ausbildung spitalsträgernahe erfolgen soll, erwarte ich, dass die Absolventen zum Großteil in Tirol bleiben“, erklärt Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). „Die wohnortnahe und spitalsträgernahe Ausbildung der Pflege hat in der Vergangenheit gezeigt, dass dieser Ansatz erfolgversprechend ist.“

Laut Gutachten müsste jede Region ihren Bedarf an Ärzten erheben und argumentieren, wie viele Studienplätze es braucht, um die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Das wäre ein Ansatz, der auch nicht EU-widrig sei, heißt es in dem Gutachten.

„Frühestens 2024“, meint Tilg, dass die ersten Absolventen der Medical School ihre Ordinationen aufsperren oder in Tirols Spitälern arbeiten könnten. Die Mindeststudiendauer beträgt sechs Jahre. „Die geplante Ausbildung ist durch die AQA Austria, die Akkreditierungsgesellschaft des Bundes, zu akkreditieren und zu genehmigen. Dadurch wird die Qualität der Ausbildung in Lehre und Forschung selbstverständlich nach internationalen hohen Qualitätsansprüchen gewährleistet.“

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Medical School wollte Tilg bereits Ende letzten Jahres vorlegen. Es werde noch ein bisschen dauern, meint er. Nach Abschluss der Konzepterstellung soll es der Regierung zum Beschluss vorgelegt werden. Terminlich festlegen will sich Tilg nicht.

Wenig Freude mit der Medical School hat der Rektor der Med-Uni Wien. Er warnte vor einer „Zweiklassenausbildung“. Die Innsbrucker Med-Uni betonte die Wichtigkeit eines rechtlichen Fundaments. Grundsätzlich sei man zur Kooperation bereit, meinte die Uni-Spitze.