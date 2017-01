Letzte Woche wurde ÖVP-Nationalrat Karlheinz Töchterle, wie berichtet, als Koordinator für den Lebensraum 4.0 installiert. Es ist die Plattform, wo Tirol Werbung, Standortagentur, Agrarmarketing und andere Institutionen vernetzt werden sollen. Die Präsentation der schwarz-grünen Landesregierung ließ allerdings Fragen offen. Am Lebensraum 4.0 arbeiteten unter der Führung von Brand Logic und Andreas Braun 60 Experten mit. Der Prozess habe sich über zwei Jahre erstreckt und 150.000 Euro gekostet, hieß es gestern aus dem Büro des Landeshauptmanns. Der Lebensraum 4.0 soll später, wenn es gebaut ist, im „Tirol Haus“ einziehen. Konkrete Projekte gibt es noch nicht. Braun wird in den Aufsichtsrat einziehen, LH Günther Platter Aufsichtsratsvorsitzender sein. Wie viel Budget die neue GmbH bekommt, wurde noch nicht beziffert. Töchterle werde „je nach Aufwand entschädigt“, sagte Platter.

Seit einem Jahr ist der Bischofssitz in der Diözese Innsbruck nun vakant, am 17. Jänner wurde Manfred Scheuer in sein Amt als neuer Bischof von Linz eingeführt. In der Diözese macht sich bereits Unverständnis wegen der Verzögerung Roms breit, obwohl Diözesanadministrator Jakob Bürgler das Tiroler Kirchenschiff bis an die Grenzen der Erzdiözese Salzburg gut führt. Das betont auch Caritas-Direktor Georg Schär­mer. „Die Vakanz hat keine negativen Auswirkungen, Bürgler macht seine Sache hervorragend.“ Das Vakuum ohne Bischof sei auch nicht für Illoyalitäten ausgenützt worden. „Die Kirche in Tirol benötigt jedoch eine spirituelle und geistliche Führung, also endlich einen Bischof“, fügt Schärmer hinzu. Eine rasche Ernennung wäre zudem im Sinne der Kandidaten, die stets als Bischofsanwärter genannt werden. U.a. Jakob Bürgler. (aheu, pn)