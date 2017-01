Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Eine Erlaubniszone am Stadtrand, Strafen für Freier, die Streichung von Sexarbeit als Fortsetzungsdelikt, um jeden einzelnen Anbahnungsversuch anzeigen zu können: Die Novelle des Landespolizeigesetzes sieht mehrere Änderungen für den Straßenstrich vor. Einiges steht fest, über manches wird noch diskutiert. Unter dem Strich geht es um mehr Handhabe für die Polizei und damit um eine weitere Eindämmung illegaler Sexarbeit.

„Anstatt diese als gesellschaftliche Realität anzuerkennen und die Situation ihrer Ausübenden in den Mittelpunkt legistischer Änderungen zu stellen, geht es nur um eine weitere Verschärfung des bestehenden Kontrollsystems“, kritisieren die Mitarbeiterinnen von iBUS, ein Projekt zur Beratung und Unterstützung von Sexarbeiterinnen in Innsbruck. Verbote und noch höhere Strafen würden diese nicht schützen, sondern nur weiterhin eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema verhindern – „Prostitution ist ein Fakt, weil die Nachfrage da ist“ – sowie unsichere Arbeitsbedingungen schaffen. Sicherheit aber sei ein zentrales Thema, um Gewalt und Ausbeutung zu verhindern.

Eine weitere Kriminalisierung trage sogar dazu bei, dass Täter straflos bleiben: Sexarbeiterinnen erstatten bei Missbrauch oder Gewalt häufig nicht Anzeige, weil sie fürchten müssen, selbst bestraft zu werden. Kunden, die Fälle von Menschenhandel aufzeigen wollen, könnten dies künftig aus dem gleichen Grund nicht mehr der Polizei melden.

Die iBUS-Mitarbeiterinnen machen auch auf eine für sie „völlig absurde" Situation aufmerksam: Durch die sehr hohen Strafen, die keine der Betroffenen bezahlen kann, treten viele eine Ersatzfreiheitsstrafe an, das Höchstmaß sind 42 Tage. Im Anschluss können sie wieder sechs Monate arbeiten, um danach wieder ihre Tage im Anhaltezentrum abzusitzen. „Abgesehen von den hohen Kosten ist diese Maßnahme komplett sinnlos, weil die Frauen trotzdem da bleiben. Viele müssen mit dem Geld ihre Familien ernähren." Fast alle kommen aus Rumänien und Bulgarien. Sie werden wie andere EU-Bürgerinnen abgeschoben mit dem Argument der Gefährdung der Volksgesundheit – obwohl die Prävalenz von Geschlechtskrankheiten laut Statistik ähnlich ist wie bei der Gesamtbevölkerung. „Die Debatte ist moralisch aufgeheizt", kritisiert iBUS. Ein Hinweis dafür sei etwa die Forderung nach Strafen für Freier mit der Begründung, durch den Strafbescheid in der Post könnten Familienväter abgehalten werden, zu Prostituierten zu gehen. Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler verweist darauf, dass die Situation am illegalen Straßenstrich derzeit aufgrund der Überwachung im Rotlichtbereich „sehr entspannt" sei.