Landeck – „Menschen gehen aus finanzieller Ausweglosigkeit auf die Straße. Es geht ihnen darum, sich eine Mahlzeit leisten zu können“, erklärte Landecks Grünen-Mandatar LA Ahmet Demir am Donnerstag zur Debatte, ob im Stadtzentrum ein Bettelverbot verhängt werden soll – die TT berichtete. Das Thema kommt laut BM Wolfgang Jörg in die nächste Gemeinderatssitzung.

„Es gibt in Landeck keinen Grund für ein Bettelverbot“, betonte Demir. „Ich appelliere an den Gemeinderat, von einem Verbot Abstand zu nehmen. Weil Arme damit diskriminiert werden.“

Ein Bettelverbot wäre, so Demir, „ein Armutszeugnis für Landeck“. Wie in Innsbruck könne man mit der Polizei in Landeck einen muttersprachlichen Flyer verteilen und Ratschläge von der Bettellobby holen, plädiert er. (TT, hwe)