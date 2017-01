Von Peter Nindler

Innsbruck – Tirol und seine Hubschrauber – das ist eine endlose Geschichte. In den Wintermonaten sind gleich 15 Rettungshubschrauber stationiert, trotzdem hat das Land mit dem Innenministerium eine Vereinbarung über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz abgeschlossen. Noch im heurigen Jahr wird ein weiterer Hubschrauber um bis zu vier Millionen Euro angekauft und der Tiroler Polizei zur Verfügung gestellt. Sie verfügt dann über zwei Helikopter. Auslöser dafür war die vorübergehende Stilllegung des Bundesheerhubschrauber-Stützpunkts Vomp.

Ende 2015 flog die Alouette III aus Tirol ab. Die Landesregierung bzw. LH Günther Platter (VP) bangte daraufhin um den Katastropheneinsatz aus der Luft, sollte ein Notfall eintreten. Doch schon Ende 2015 war klar, dass der in Vomp stationierte Bundesheerhubschrauber kaum Assistenzeinsätze für das Land geflogen hat. Zwischen 2011 und 2014 war er durchschnittlich 24 Stunden und 21 Minuten pro Jahr für Assistenzeinsätze oder zivile Bedarfsträger in Tirol in der Luft. Daran hat sich seit der Rückkehr des Heereshelikopters nichts geändert.

Denn im Oktober 2016 wurde Vomp temporär wieder reaktiviert. „Der Hubschrauber dient vor allem militärischen Zwecken. Es geht um die Kooperation mit der Hochgebirgstruppe“, sagt Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Hauptsächlich werden Übungen durchgeführt. Natürlich stehe man auch für Assistenzleistungen zur Verfügung, sollten diese vom Land Tirol angefordert werden. „Aber wir sind nur wenige Einsätze geflogen“, fügt Bauer hinzu.

An der Situation wie vor der Schließung hat sich also wenig geändert. Außerdem eignet sich der leichte Verbindungshubschrauber Kiowa, der abwechselnd mit einer Alouette III in Vomp stationiert wird, aufgrund seiner zu geringen Leistung sowie zu wenigen Sitzmöglichkeiten für einen Großteil des Einsatzspektrums nicht, wie LHStv. Josef Geisler (VP) in einer Anfragebeantwortung an die Liste Fritz erklärt. Tirol setzt deshalb weiterhin auf einen zweiten Polizeihubschrauber.

Für die Liste Fritz ist das nicht nachvollziehbar. „Nach unseren Recherchen kostet eine Hubschrauber-Flugstunde beim Bundesheer 2200 bis 2800 Euro, in etwa so viel auch beim Innenministerium. Private Hubschrauber können pro Stunde um rund 1600 Euro angemietet werden“, bezweifelt Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider den Sinn des Ankaufs eines weiteren Hubschraubers. Eine teure Doppelstruktur – Bundesheer-Hubschrauber in Vomp und einen Platter-Hubschrauber – benötige niemand.

Mit Spannung wird jedenfalls der Besuch von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil am Montag in Vomp erwartet. Schließlich geht es dabei auch um die Zukunft der Kaserne in Vomp. Die Soldaten haben sie einst verlassen, im Vorjahr wurden rund 100 Flüchtlinge dort untergebracht. Sie sind mittlerweile ebenfalls wieder weg. Zurückgekehrt sind jedoch die Hubschrauberpiloten. In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte, wonach das Verteidigungsministerium die Kaserne verkaufen möchte. Das dürfte allerdings nicht der Fall sein. Sowohl Polizei als auch das Militärkommando haben Platzbedarf angemeldet, Verteidigungsminister Doskozil wird am Montag wohl die künftige Nutzung vorstellen.

Detail am Rande: Wie in Oberösterreich wird es in Tirol 2017 eine große „Anti-Terror-Übung“ geben, an der neben dem Bundesheer alle Blaulichtorganisationen teilnehmen werden. Unter Führung der Polizei sollen alle möglichen Szenarien geübt werden.