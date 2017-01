Von Denise Daum

Axams – Quadratmeterpreise bis zu 900 Euro. Ein Normalverdienender mit Familie kann sich in Axams vielleicht gerade noch einen Baugrund leisten, ein Haus draufzustellen geht sich dann aber wohl nicht mehr aus. Gebaut wird in Axams trotzdem, was das Zeug hält. Bauträger geben sich im Büro des Bürgermeisters die Klinke in die Hand. 125 Baubescheide für Wohnungen hat Christian Abenthung ausgestellt – in nur einem Jahr.

Das treibt nicht nur die Grundstücks- und Wohnungspreise nach oben, sondern bringt für die Gemeinde noch ganz andere Probleme: „Wir können die Infrastruktur nicht mehr zahlen“, warnt Abenthung. Denn die Einnahmen wachsen im Gegensatz zu den Ausgaben mit dem Zuzug kaum. Beispiel Kinderbetreuung: Das in Bau befindliche neue Kinderzentrum ist noch gar nicht ganz fertig – zu klein ist es aber jetzt schon, die Gemeinde sucht bereits nach Möglichkeiten, wo weitere Plätze entstehen könnten. Der Abgang für die Kinderbetreuung beträgt heuer 900.000 Euro, nächstes Jahr sind es 1,3 Millionen.

Der ungebremste Zuzug wirke sich zudem negativ auf das Dorfleben aus, sagt Abenthung: „Nach jedem Dorffest bekomme ich zig Lärmbeschwerden. Vielfach akzeptieren die Zugereisten unsere Traditionen nicht, weil ihnen die Bindung zum Dorf fehlt.“ Der Großteil der neu Zugezogenen komme nur zum Schlafen nach Axams, deren gesamtes Leben (und damit auch die Wertschöpfung) spiele sich in Innsbruck ab. „Wenn das so weitergeht, ist Axams in wenigen Jahren eine seelenlose Vorstadt. Das will ich mit allen Mitteln verhindern. Da gehe ich auch jede Konfrontation ein“, gibt sich der Dorfchef kämpferisch.

Gemeindevorstand Michael Kirchmair ist Obmann im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereinswesen. Auch er warnt: „Der Bezug zum Dorf darf nicht verloren gehen. Wir sehen das schon als Signal, wenn bei einer Jungbürgerfeier nur ein Drittel der Eingeladenen kommt.“

Die prekäre Lage, in der sich letztlich nicht nur Axams, sondern viele Umlandgemeinden von Innsbruck befinden, ist Wohnbau-Landesrat Hannes Tratter freilich bekannt. Er sieht in der Raumordnung eine der größten Herausforderungen für die Zukunft. „Wir müssen schauen, dass wir nicht immer noch mehr grüne Wiesen und Felder verbauen, sondern nach innen verdichten, sprich bestehende Bausubstanz in den Ortskernen sanieren und ausbauen, anstatt verfallen zu lassen“, erklärt Tratter. Das Land Tirol arbeite außerdem intensiv daran, in weiteren Gemeinden für Geringverdiener Wohnraum zu schaffen, wo der Quadratmeter 5 Euro Miete kostet. Dafür braucht es die Unterstützung der Gemeinden. Erste Projekte des 5-Euro-Wohnens gibt es bereits in Schwaz und Kitzbühel.