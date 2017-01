Von Michael Mader

Kufstein – Stockender Verkehr in der Festungsstadt, Abgase und Strecken, für die man statt zehn Minuten eine Stunde braucht – das ärgert auch Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Martin Hirner.

„Tag für Tag müssen wir Verkehrsstaus ertragen, weil die Verkehrspolitik nicht in der Lage ist, für die Strecke von Kiefersfelden bis Kufstein den Mautkorridor wieder einzuführen. Jegliche zusätzlichen Investitionen, die bereits angedacht werden – ich denke an die Umfahrungsstraße –, wären hier grob fahrlässig“, verlautete Hirner beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer in Kufstein. Dabei wäre es seiner Ansicht nach so einfach: „Eine Anweisung per E-Mail vom Verkehrsminister an die Asfinag könnte das Problem ohne finanziellen Aufwand sofort lösen und Kufstein wäre von den Mega-Staus befreit.“ Und im Nachsatz: „Ich weiß schon, dass es dazu ein Gesetz braucht.“

Auch die Sinnhaftigkeit der Grenzkontrollen der Deutschen auf der Autobahn seien zu hinterfragen. Hier würden nur die Tagestouristen, die zum Skifahren kommen, aber auch die eigenen Bürger auf unnötige Weise schikaniert. Auf den Nebenstraßen werde kaum kontrolliert. So sei es ein Leichtes für Flüchtlinge, über die grüne Grenze nach Bayern zu gelangen. Hirner: „Ich möchte nicht wissen, wie viele U-Boote – so heißen die Illegalen – tagtäglich nach Deutschland einreisen.“

Hier hakt auch Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer ein: „Wir fahren auf Europas Autobahnen und merken vielleicht gar nicht, dass wir schon in einem anderen Staat sind.“ Seiner Meinung nach sollten in Österreich die ersten zehn Kilometer von der Staatsgrenze weg mautbefreit sein.

Ein weiteres Reizthema war für Hirner die Arbeiterkammer (AK), obwohl er betonte, dass es in Kufstein eine funktionierende Sozialpartnerschaft gebe: „Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl möge doch sein politisches Kleingeld in Innsbruck schlagen. Wir in unserem Bezirk brauchen niemanden, der Konflikte herbeiredet und global ganze Sparten an den Pranger stellt.“

Hirner stößt sich auch an den von der Arbeiterkammer unlängst veröffentlichen Zahlen: „In Kufstein werden 2,1 Milliarden Euro an Löhnen ausbezahlt, da macht der von der AK erstrittene Betrag nur 0,04 Prozent aus.“ Das meiste resultiere aus geschlossenen Vergleichen, weil man keinen Prozess anstrebe.

Zu den Arbeitslosen meinte Hirner, dass er fast keinen Betrieb kenne, der nicht Mitarbeiter suche – vom Facharbeiter bis zur Hilfskraft: „Es ist ein von der Politik produzierter Missstand, dass es bei so vielen offenen Stellen eine so hohe Arbeitslosenquote gibt. Diejenigen, die arbeiten und Geld verdienen wollen, bestrafe man mit zusätzlichen Abgaben und vorgeschriebenen Ruhezeiten. Diejenigen, die nicht wollen, schule man um viel Geld um oder lege sie in die soziale Hängematte.

„Drei Fälle aus dieser Woche liegen uns schriftlich vor. Eine Mitarbeiterin konnte den Job nicht annehmen, weil sie nicht länger als 2 Stunden am gleichen Platz arbeiten kann. Sie hat Probleme an der Wirbelsäule. Der andere konnte einen Vollzeitjob nicht annehmen, weil er dies mit seiner Freundin nicht auf die Reihe bekommt und der Dritte konnte den Job nicht annehmen, da der Arbeitgeber über die Geringfügigkeit hinaus nichts schwarz bezahlen kann und er somit den Arbeitslosenstatus verlieren würde.“