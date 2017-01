Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Seit 10. Jänner gilt nach Auftreten der Vogelgrippe mit dem hochansteckenden Erreger H5N8 in Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark und Burgenland ganz Österreich als „Gebiet mit erhöhtem Geflügelpestrisiko“.

Um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, müssen als Präventionsmaßnahme alle Hühner, Enten, Truthähne etc., die als Hausgeflügel gehalten werden, derzeit im Stall bleiben. Betroffen von der Stallpflicht sind, wie die TT berichtete, auch 4071 private wie kommerzielle Geflügelhalter und ihre 150.000 Tiere in Tirol. Warum dennoch in Innsbrucks Umlandgemeinden zahlreiche Tiere ihr Leben im Freien weiterhin genießen und die Bestimmungen der Geflügelpestverordnung nicht eingehalten werden, hat für Verwunderung gesorgt. Wie ein Rundruf zeigt, sind es aber weder die Geflügelhalter noch die Gemeinden, die die Verordnung einfach ignorieren. Das Gesundheitsministerium hat im Vorfeld alle Bundesländer über die notwendigen und verpflichtenden Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Die Stallpflicht-Infos sind daraufhin an alle acht Tiroler Bezirkshauptmannschaften (BH) weitergegeben worden. In Folge war es die Aufgabe der Amtstierärzte in den BH, die Gemeinden über die Stallpflicht aufzuklären. Daran haben sich alle Bezirkshauptmannschaften, außer der BH Innsbruck (ist für Innsbruck Land zuständig) und der BH Landeck, gehalten.

In diesen beiden Bezirken mit 95 Gemeinden wussten nur jene Geflügelhalter, was zu tun ist, die über die Medien über die Stallpflicht erfahren haben. Erst nach einem Anruf der Tiroler Tageszeitung bei Tirols stellvertretendem Veterinärdirektor Paul Ortner, der daraufhin nach eigenen Angaben „die Bezirkshauptmannschaften an die Infopflicht erinnert hat“, wurde man tätig und hat die Infos Freitagmittag ausgesendet. In der BH Innsbruck zeigt man sich überrascht, dass das Thema für Aufregung sorgt. „Aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen (niedrige Temperaturen, Schneelage) sind keine Zugvögel unterwegs und es besteht somit keine Gefahr für Mensch und Tier. Deshalb ist keine Eile und keine Hysterie angesagt“, heißt es auf Anfrage.