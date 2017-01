Von Claudia Funder

Lienz – Jetzt kommt Schwung in die Causa Lienzer Bergbahnen. An mehreren Fronten wird eifrig getagt und diskutiert, wie man für das „Sorgenkind“ Hochstein eine gangbare Lösung finden könnte.

Wie die TT berichtete, favorisiert die Spitze des Tourismusverbandes Osttirol, der etwas mehr als die Hälfte der Aktienanteile besitzt, eine Neustrukturierung der Bergbahnen AG mit einer Aufspaltung in zwei Gesellschaften für Zettersfeld und Hochstein.

Im Lienzer Stadtrat präsentierten nun Bergbahnen-Vorstand Klaus Hofstätter und Bergbahnen-Aufsichtsratsobmann Thomas Diemling Zahlen, Daten und Fakten sowie mehrere mögliche Szenarien.

Bereits für Donnerstag, 26. Jänner, ist jener Sondergemeinderat anberaumt, der von der ÖVP beantragt wurde. Acht Punkte werden zum Thema „Zukunft der Lienzer Bergbahnen AG“ behandelt. „Die Tagesordnung muss ich genau so übernehmen wie vorgeschlagen“, erklärt BM Elisabeth Blanik. Als Eigentümervertreterin – die Stadt Lienz hält knapp die Hälfte der Aktienanteile – bringt sie einen neuen Lösungsansatz ins Spiel, nämlich die Auslagerung des Winterbetriebes am Hochstein an Betreiber. „Es ist höchst an der Zeit, eine Lösung zu finden“, erklärt die Stadtchefin. „So ist es wirtschaftlich nicht mehr zu verantworten“, nimmt sie auf den Minus-Cashflow des Hochsteins im Winter Bezug.

„Die Aktiengesellschaft könnte den Hochstein im Winter schließen und eine Betreibergesellschaft aus Interessenten den Berg in dieser Zeit pachten und betreiben.“ Blanik hält dieses Szenario für eine „sympathische Möglichkeit“. In einer Trennung der Skigebiete, wie sie von TVB-Seite befürwortet wird, sieht Blanik „keinen Vorteil. Das ist ein Weg, der mir nicht plausibel erscheint.“ Beim Sondergemeinderat wird die Bürgermeisterin auch ihre Sicht der Dinge detailliert vorbringen.