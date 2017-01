Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Vergleich mit anderen Bundesländern fällt zwar positiv aus. Dennoch muss das Land Tirol nach einem Prüfbericht des Bundeskanzleramts ebenfalls EU-Förderungen in nicht unerheblicher Höhe zurückzahlen. Betroffen sind der Bereich der Tiroler Kooperationsförderung sowie das Programm zur Förderung von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung mit dem Schwerpunkt der regionalen Kompetenzzentren.

In der Förderperiode 2007 bis 2013 hat die Landesregierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mehr als 1,9 Millionen Euro für Projektförderungen erhalten. Unterstützt wurden u. a. die Medizinische Universität Innsbruck, die Stammuniversität und private Unternehmen. Im Vorjahr hat die im Bundeskanzleramt angesiedelte ­EFRE-Prüfungsbehörde die Tiroler Projekte unter die Lupe genommen. Dabei ergaben sich einige offene Fragen, die letztlich vom Land nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. Vor allem bei der Abrechnung von Personalkosten sah die Prüfstelle Handlungsbedarf.

So entsprach beispielsweise die Ermittlung von Stundensätzen für Personalkosten oder die Dokumentation von Materialentnahmen nicht den Vorgaben der ­EFRE-Förderung. Weitere Kritikpunkte: Die im Bereich des Förderprogrammes K-Regio anerkannten Tätigkeitsbeschreibungen erfüllten ebenfalls nicht die Förderkriterien. Das Land konnte in seinen Stellungnahmen an das Bundeskanzleramt die aufgezeigten Beanstandungen nicht widerlegen. In der Folge ergaben sich daraus nicht nur Kürzungen der kofinanzierten Förderungen von zwei bis vier Prozent – andere Länder bzw. den Bund traf es teilweise mit bis zu 25 Prozent –, sondern schlussendlich müssen 80.000 Euro an den europäischen Entwicklungsfonds ERP zurückbezahlt werden.

Weil eine Kürzung der einzelnen Projektträger rechtlich nicht zulässig ist, muss das Land die Förderdifferenz jetzt auch aus eigenen Mitteln berappen. Die Rückforderungen bei der Stamm­universität werden mit 11.500 Euro beziffert, jene bei der Med-Uni mit 14.340 Euro. Dazu kommen noch Pauschalkorrekturen in Höhe von 52.500 Euro sowie beanstandete 1600 Euro bei einem Unternehmen.

Apropos Prüfung: Im Februar-Landtag werden ÖVP und Grüne eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes über die Verwendung der Geldflüsse aus dem Gemeindeausgleichsfonds beantragen. Der Rechnungshof soll insbesondere die gesetzlichen Grundlagen des Gemeindeausgleichsfonds, die Mittelherkunft, die Fondsgebarung sowie die Mittelverwendung auflisten und für jede Gemeinde nach dem Verwendungszweck für die Jahre 2014 bis 2016 darstellen.