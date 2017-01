Innsbruck – „Die existenziellen Nöte der Kinder, AlleinerzieherInnen, Paare, Familien, Geringverdiener und Pensionisten werden trotz Mindestsicherung weiter zunehmen“, erklären Maria Petersen und Michael Hennermann im Namen der Sozialvereine. Die Dachorganisation, SPAK, Sozialpolitischer Arbeitskreis, hat die „Mindestsicherung neu“ unter die Lupe genommen. „Wir appellieren an die EntscheidungsträgerInnen, keine Verschlechterungen vorzunehmen.“

Der Appell richtet sich an die schwarz-grüne Landesregierung. Diese hatte sich nach Monaten zu einem Kompromiss durchgerungen. In Tirol gibt es Kürzungen für Mindestsicherungsempfänger, aber keine generelle Deckelung der Mindestsicherung auf 1500 Euro für Mehrpersonenhaushalte.

Die geplante Deckelung der Wohnkosten nach Bezirken ist für die Sozialvereine „eine Absurdität“. Die Mieten würden unverändert hoch bleiben, schon jetzt seien kaum Unterkünfte für Hilfsbedürftige zu finden. Von den Kürzungen des Lebensunterhaltes für WG-Bewohner hält der SPAK auch nichts. Der Mindestsicherungsanspruch eines Lehrlings in einer WG würde sich auf 78,41 Euro reduzieren. Ihm würden somit monatlich 157,08 weniger zur Verfügung stehen. In Monaten ohne Sonderzahlung, also in zehn von zwölf Monaten im Jahr, bedeute das de facto, mit 359,40 Euro im Monat auskommen zu müssen, rechnen die Sozialvereine vor. Sie warnen die Regierung davor, „soziale Brennpunkte zu schaffen“. (aheu)