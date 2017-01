Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Tochter einer Unterländerin ist schwerstbehindert. Sie hat Pflegestufe 7. Die Mutter, die sich um das Kind als Alleinerzieherin selbst kümmert, schildert, was das heißt: „Sie ist körperlich so hilflos wie ein Säugling. Sie kann nicht reden, aber sie versteht, was man zu ihr sagt.“

Da die Mutter nicht arbeiten kann, hat sie neben dem Pflegegeld bisher auch Mindestsicherung bezogen. Nun aber flatterte ihr ein Bescheid der Bezirkshauptmannschaft ins Haus, wo Folgendes zu lesen ist: „Aufgrund der Pflege von ihrer Tochter ist die Antragstellerin vom Einsatz der eigenen Arbeitskraft aber befreit, weshalb bei der Bemessung der zuerkannten Leistung das Pflegegeld als Einkommen anzurechnen war.“ „Ich bekomme seit Jänner nur noch 300 Euro Mindestsicherung. Es ist jetzt so, dass mein schwerstbehindertes Kind mit seinem Pflegegeld unseren Unterhalt finanzieren muss. Ich kann mir nicht einmal mehr die Miete leisten.“

Die Betroffene wandte sich aufgrund eines TT-Artikels an uns. Die Klubobfrau der Liste Fritz Andrea Haselwanter-Schneider hat gegenüber der zuständigen Landesrätin Christine Baur wiederholt auf den Missstand aufmerksam gemacht. Zuletzt machte sie das Problem an einem konkreten Fall fest. Eine Alleinerzieherin, Mutter zweier Kinder, die Mindestsicherung bezogen hat, hat sich an die Politikerin gewandt. Für das jüngere Kind, das krebskrank war, erhielt die Mutter Pflegegeld. Allerdings wurde ihr dieses Pflegegeld als Einkommen angerechnet, die Mindestsicherung gekürzt. Erst die Intervention der Liste Fritz und der Gang zum Landesverwaltungsgericht brachte eine Lösung. Die Mutter konnte mit einer Aufstellung ihre Kosten nachweisen. Diese wurden bei der Berechnung der Mindestsicherung abgezogen.

Die Unterländerin hat auch immer brav ihre Zettel gesammelt, doch teilweise wurden die Ausgaben nicht anerkannt. Die Alleinerzieherin bringt das zermürbende Procedere auf den Punkt: „Ich kann mittlerweile gut damit leben, dass ich ein schwerstbehindertes Kind habe. Aber mich nervt die Bürokratie.“ Haselwanter-Schneider will für die Mutter kämpfen: „Ich lasse nicht zu, dass diese Kinder und Eltern allein gelassen werden. Es ist eine Frechheit, dass die Platter-Regierung da nichts tut. Ich werde alle politischen Hebel in Bewegung setzen, dass es zu einer Änderung kommt. Pflegegeld ist in keinem Fall als Einkommen heranzuziehen.“

Caritas-Direktor Georg Schärmer spricht auch von einem Skandal. Pflegende Angehörige zu „schröpfen“, sei Willkür. In einem Brief an Baur spricht er sich dafür aus, die Sache im Zuge der Anpassung der Mindestsicherung zugunsten der Betroffenen zu regeln. Auf TT-Anfrage erläutert Baur die Vorgaben: Wenn eine Mutter ihr Kind mit Behinderung zu Hause pflegt, wird im Verfahren zur Berechnung der Mindestsicherung das Pflegegeld des Kindes nicht beim Kind angerechnet, aber bei der Mutter. Nachweisliche zusätzliche Ausgaben für den Zukauf von pflegebezogenen Leistungen werden dabei berücksichtigt. Laut Baur ist das österreichweit so geregelt.