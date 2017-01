Imst – Die Sozialdemokraten stellen sich in ihrer Struktur im Oberland und Außerfern neu auf: Schon im Herbst hatte Lukas Matt die SPÖ-Geschäftsführung in den Bezirken Landeck und Reutte übernommen, mit 1. Jänner kam auch der Bezirk Imst dazu. „Wir haben einen Cluster gebildet. Damit steht ein Vollzeitgeschäftsführer für das ganze Oberland zur Verfügung, der immer erreichbar ist“, erklärt Matt seine Rolle. Es gebe weiterhin drei Büros in den Bezirkshauptorten und fixe Sprechtage. „Jeweils am Dienstag und am Freitag bin ich in Imst vor Ort“, so der Politikwissenschafter, der seit 2015 in der Innsbrucker Parteizentrale tätig war.

Die bisherige SPÖ-Geschäftsführerin des Bezirkes Imst, Doris Reheis, wechselt in den sozialdemokratischen Gemeindevertreterverband (GVV) nach Innsbruck, erklärt die Imster Bezirksvorsitzende Karoline Graswander-Hainz.

Als eine der nächsten Aufgaben sieht Matt die Erstellung der Listen für die anstehenden Landtags- und Nationalratswahlen 2018. Man sei „gut aufgestellt“, aber noch beim Aufbauen. Allgemein fordert er seine Parteigenossen auf, das „Bezirksdenken etwas aufzulösen. Vielleicht schaffen wir es auch durch die gemeinsame Geschäftsführung im Oberland und Außerfern.“ Verkehr, Stärkung der Regionen und Kinderbetreuung sieht er als große Themen.

Die Imster Bezirkschefin hat sich selbst übrigens nicht auf den Listen für Landtag und Wiener Parlament beworben. „Ich bin seit eineinhalb Jahren in Brüssel im EU-Parlament tätig“, so Graswander-Hainz. Diese Periode endet erst 2019. (pascal)