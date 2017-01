Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Turbulente Zeiten erlebt gerade der Tiroler Wirtschaftsbund (WB). Schon die überraschende Wahl von Franz Hörl zum Landesobmann im April 2016 und die wenig später erfolgte Kündigung und Dienstfreistellung von Landesgeschäftsführer Helmut Kern hatten für heftiges Rumoren im VP-Wirtschaftsflügel gesorgt. Um wieder Ruhe in die Organisation zu bringen und die Strukturen zu ordnen, wollten sich Obmann Hörl und sein Team mit Patrick Taxacher und Daniela Kampfl an der Spitze an die Durchforstung der Bücher machen. Sie stießen dabei auf Ungereimtheiten, die Konsequenzen haben werden.

Der Versuch, für Transparenz so sorgen, scheiterte nämlich am Umstand, dass es im Wirtschaftsbund wenig Schriftliches gibt. Insbesondere würden, so der Vorwurf der neuen WB-Führung, die Protokolle der Vorstandssitzungen fehlen. Diese Schriftstücke dokumentieren normalerweise sämtliche Beschlüsse des Vorstands. Der Wirtschaftsbund, immerhin eine Organisation mit einem mittleren sechsstelligen Jahresbudget, soll ohne sie ausgekommen sein? „Uns liegen keine derartigen Dokumente vor, und zwar seit der Gründung des Vereins im Jahr 1947“, versichert Taxacher.

Das stimme so nicht, entgegnet Helmut Kern auf Nachfrage. Zwar habe man, um eine freie Diskussion unter den Vorstandsmitgliedern zu ermöglichen, oft auf die Protokollierung verzichtet. „Von einzelnen wichtigen Beschlüssen gibt es aber sehr wohl Protokolle.“

Parallel zum Versuch, Licht ins WB-Dunkel zu bringen, hatte sich Hörl zwischenzeitlich mit Kern darauf geeinigt, dass der neben seiner normalen Abfertigung in Höhe eines Jahresgehalts auch eine satte Sonderzahlung sowie eine Pensionszahlung erhalten soll. Alles in allem ein Paket im höheren sechsstelligen Euro-Bereich. Als Gegenleistung sollte Kern darauf verzichten, gegen die Kündigung gerichtlich vorzugehen.

Allerdings stellte sich bei der Überprüfung der Abfertigung für den früheren Geschäftsführer heraus, dass dieser in größerem Umfang von Sonderzahlungen und Prämien profitiert hatte. Einige dieser Boni waren weder durch Kerns Dienstvertrag gedeckt, noch lagen für sie Vorstandsbeschlüsse vor. Außerdem konnte sich laut WB-Obmann Hörl auch kein früheres Vorstandsmitglied an derartige Beschlüsse erinnern.

Weil sich für diese Zahlungen (darunter zusätzliche Monatsgehälter etc.) nicht zuletzt wegen der fehlenden Unterlagen keine plausible Erklärung finden ließ, sah sich Hörl am 30. Dezember gezwungen, Kern fristlos zu entlassen. Damit würde der frühere WB-Landesgeschäftsführer auch um die vereinbarte Abfertigung und Sonderzahlung umfallen.

„Ich habe ihm erklärt, dass ich keinen Streit will, sondern größtes Interesse an Aufklärung habe. Aber Sonderzahlungen, Sonderpensionen und Prämien, die aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar sind, waren für mich ein zwingender Grund, eine sofortige Entlassung auszusprechen“, erklärte Hörl der TT. Ihm sei es „von Anfang an darum gegangen, den Wirtschaftsbund zu einem schlagkräftigen Bund zu machen und nicht Verfehlungen in der Vergangenheit zu suchen. Mir ist es nie um eine Abrechnung mit anderen gegangen, sondern immer darum, die Vertretung der Wirtschaft zu stärken.“

Helmut Kern hat, vertreten durch RA Markus Orgler, Klage gegen die fristlose Entlassung eingebracht. Orgler: „Es ist einfach zu durchsichtig, jemanden 12 Minuten und eineinhalb Tage vor Ablauf seines regulären Dienstverhältnisses fristlos zu entlassen, wo der Dienstnehmer zuvor sogar noch acht Monate dienstfrei gestellt war.“ Für Orgler ist diese Klage ein Formalakt, es gehe um die Klärung der juristischen Situation. Die Angelegenheit selbst bezeichnet er in einer persönlichen Stellungnahme als „Stellvertreterkrieg. Kern ist der Sack, der geschlagen wird, gemeint aber ist ganz wer anderer.“

Auf Letzteres scheint auch eine Aussage Hörls der TT gegenüber hinzudeuten: „Ich habe diese Situation sozusagen geerbt. Die Verantwortung müssten jene übernehmen, die nicht hingeschaut haben und derartige Zustände einreißen lassen haben.“

Übrigens: Ab sofort werden auch im Wirtschaftsbund Protokolle von Vorstandssitzungen verfasst.