Von Marco Witting

Innsbruck – Das verheerende Hochwasser von 2005 in Tirol ist noch in eindrucksvoller, leidvoller Erinnerung. Was, wenn es damals im Land 130 lokale Rückhaltebecken in den Seitentälern gegeben hätte? Wie hätte sich das auf das Hochwasser am Inn ausgewirkt? Mit dieser (theoretischen) Frage hat sich eine Studie der Technischen Universität Wien auseinandergesetzt. Dieser Blick zurück soll aber auch Antworten für die zukünftige Katastrophenereignisse liefern. Doch das Ergebnis dürfte im Unterland Hoffnungen zerstören. Denn geht es nach der Studie, hätten solche Maßnahmen auf den Inn „keine Effekte“.

Günter Blöschl, renommierter Vorsatz des Instituts für Wasserbau an der TU Wien, sieht „nur sehr, sehr kleine“ Auswirkungen durch lokale Rückhaltebecken und Retentionsflächen auf ein mögliches Hochwasser am Inn. Warum? „Wir haben uns angeschaut, welche Wirkung 130 Becken bei den Ereignissen 1985, 1987 und 2005 gehabt hätten.“ Dabei sei klar herausgekommen, dass nur 15 Prozent der Rückhaltebecken im Ernstfall wirksam gewesen wären. „Die Niederschläge sind bei Hochwässern sehr uneinheitlich verteilt. Dadurch entstehen in manchen Seitentälern sehr große Hochwasserdurchflüsse, in anderen Tälern jedoch kleinere.“ Und selbst bei jenen Bauten, die gewirkt hätten, wäre ja nur ein Teil der Fluten aufgehalten worden.

Warum die alpine Retention nicht besser funktioniert, das liegt laut Blöschl am Wetter. „Lokale Hochwasser entstehen durch Gewitter, in denen es in einer Stunde sehr, sehr viel regnet. Ein Hochwasser am Inn entsteht aber durch eine Tiefdruckwetterlage. Hier regnet es weniger intensiv. Aber überall.“

Zur Einordnung: Der Bau solcher Rückhaltebecken auf Almen würde rund 300 Millionen Euro kosten und müsste, um zu wirken, gleichzeitig angegangen werden. Hubert Steiner, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft im Land Tirol, sagt, dass man den genauen Betrag einer solchen Maßnahme nicht errechnet habe. Aber: „Es wäre sicher teurer als der gesamte Hochwasserschutz im Unterland.“ Man habe den Ausgang der Studie so „erwartet und befürchtet“. Hochwasserrückhalt funktioniere immer dann gut, wenn eine solche Maßnahme in der Nähe der zu schützenden Gebiete umgesetzt wird.

Land Tirol und die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) hatten die Studie in Auftrag gegeben. Lokal bzw. regional hat die WLV bereits mehrere alpine Retentionsprojekte umgesetzt – etwa am Wörgler Bach, am Tödterbach in Osttirol oder am Schönachbach in Gerlos. „Diesen Weg wollen wir in Zukunft auch weitergehen“, sagt Siegfried Sauermoser, Chef der Sektion Tirol in der WLV. Derartige Maßnahmen müsse man immer mitbedenken.

Für Steiner ist die Studie, die ein Jahr gedauert hat, aber auch der Beweis dafür, dass man mit dem umfassenden Hochwasserschutz im Unterinntal auf dem richtigen Weg sei. Klar ist aber auch, im Unterland ist das heftig umstritten. „Jede Maßnahme im Inntal ist im höchsten Maße sinnvoll“, erklärt Steiner bei der Präsentation der Studie, die im April abgeschlossen und vorgelegt werden soll.