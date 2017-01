Innsbruck – Die Hoffnungen auf eine mögliche Wirkung von Rückhaltebecken im alpinen Raum auf den Wasserstand des Inns bei Hochwasser haben sich nicht bestätigt. In einer Studie der TU Wien unter der Leitung von Günter Blöschl wurde belegt, dass der Bau von 130 Rückhaltebecken zwar lokale Auswirkungen, jedoch einen sehr geringen Einfluss auf den Inn hätte, hieß es bei einer Pressekonferenz am Montag.

Die Ergebnisse der groß angelegten Studie, in der geprüft werden sollte, ob Rückhaltebecken im alpinen Raum Einfluss auf den Wasserstand des Inns im Falle eines Hochwassers hätten, wurde in Innsbruck präsentiert. Siegfried Sauermoser, Leiter der Sektion Tirol der Wildbach- und Lawinenverbauung, erläuterte die Intention dieser Studie. Lange sei diskutiert worden, ob diese Rückhaltebecken einen wesentlichen Einfluss auf den Inn im Hochwasserfall hätten.

„Fachlich einwandfreie und klare Ergebnisse“

Man wollte fachlich einwandfreie und klare Ergebnisse haben. Deshalb habe man Blöschl von der TU Wien beauftragt, der auf seinem Gebiet ein „Kapazunder“ sei. Man sei, wie Sauermoser ausführte, schlicht „unter Druck“ gestanden, und es hätte Erwartungen gegeben, mit den besagten Maßnahmen das Inn-Hochwasser reduzieren zu können.

Blöschl, Vorstand des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der TU Wien, skizzierte die Rahmenbedingungen der Studie. Man sei von 130 potenziellen Rückhaltebecken mit 10 Meter Stauhöhe und 21 Millionen Kubikmeter Volumen ausgegangen. Mithilfe eines mathematischen Modells hätte man dabei unter anderem Faktoren wie Bodenfeuchte und Regenmenge mit einberechnet. Auch die bereits vorhandenen Staudämme in Tirol wurden dabei laut Blöschl berücksichtigt. Drei Hochwasserereignisse im Jahr 1985, 1987 und 2005dienten bei der Studie als Beispiele.

Kosten „unverhältnismäßig“ hoch

Die von Blöschl präsentierten Ergebnisse fielen eindeutig aus. Die Auswirkungen der Rückhaltebecken auf den Inn sei „praktisch vernachlässigbar“, so Blöschl. Es gebe sehr wohl lokale Wirkungen, von regionalen Wirkungen könne man aber kaum reden. Nur zehn bis 15 Prozent der Becken würden im Ernstfall wirksam werden.

Aus diesen Ergebnisse zog Hubert Steiner, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft vom Land Tirol, klare Konsequenzen. Aus diesen würde sich ergeben, dass die Rückhaltebecken keine „verwertbaren Maßnahmen“ darstellten. Interessant sei aber, dass es sehr wohl eine Wirkung gebe, so Steiner.

Je näher die Becken an Ort und Stelle seien, desto wirksamer. Es sei somit möglich, dass die Siedlungen und Wirtschaftsgebiete geschützt werden könnten, die Kosten der 130 Becken stünden aber in keinem Verhältnis zu den Wirkungen, die diese regional am Inn erzielen würden, so Steiner. (APA)