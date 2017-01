Innsbruck – Plus acht Prozent Zuwachs im Lkw-Transit über den Brenner oder 2,1 Millionen Fahrten. „Das ist bitter, jedoch hausgemacht. Aber in Wien, nicht in Tirol“, sagt der grüne Verkehrssprecher Georg Willi. Die rot-schwarze Bundesregierung habe die Mauttarife am Brenner gesenkt, gegen den Willen des Landes. „Die Mautreduktion am Brenner übersteigt die Erhöhung im Unterinntal um ein Vielfaches“, betont Willi. Die Maut auf der Gesamtstrecke Kufstein bis Brenner werde am Tag um etwa 13 Prozent und in der Nacht um etwa 17 Prozent abgesenkt.

Die billige Brennermaut, der billige Diesel und eine etwaige Verteuerung der Schienenmaut in Italien. Das sei ein schwerwiegendes Paket, meint Willi. „Was bringt der Brennerbasistunnel, wenn die Straße billiger wird?“ Die Hälfte des Zuwachses führt Willi allein auf die Verbilligung der Maut zurück. Sorgen bereitet Willi auch, dass die Abgase bei Lkw manipuliert sein könnten. Kontrollen hätten gezeigt, dass ein Lkw der saubersten Klasse 6 ohne Schummelsoftware so viel ausstoße wie ein Lkw der Euro-Klasse 3. In einer parlamentarischen Anfrage will der grüne Nationalrat wissen, in welchem Umfang in Österreich der Schadstoffausstoß kontrolliert wird.

Euro-6-Lkw sind vom sektoralen Fahrverbot ausgenommen. Derzeit auch noch Euro-5-Lkw. Das deshalb, weil der Schadstoffausstoß der beiden Lkw-Klassen als gering eingestuft wird. Das sektorale Fahrverbot sollte bestimmte Güter von der Straße auf die Schiene verbannen. Dieser Effekt blieb bis dato aus. Die Zahl der Lkw am Brenner ist seit Einführung des Fahrverbotes gestiegen, die Extrakapazitäten auf der Bahn wurden zurückgefahren. (aheu)