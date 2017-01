Von Helmut Mittermayr

Reutte – Schon im römischen „Gastmahl des Trimalchio“ heißt es: „Den Sack schlägt man, den Esel meint man.“ Aurel Schmidhofer, Verbandsobmann des Bezirkskrankenhauses Reutte, wählt diese Parodie, um die Situation in der aktuellen Auseinandersetzung am Bezirkskrankenhaus Reutte zu charakterisieren. Zwischen einigen Bürgermeistern und der kollegialen Führung des BKH Reutte war es angesichts galoppierender Abgänge, die der Außerferner Gemeindeverband zu bezahlen hat, zum Konflikt gekommen. Vor allem der Pflacher Bürgermeister Helmut Schönherr und der Ärztliche Leiter Primar Eugen Ladner waren sich lautstark in die Haare gekommen (die TT berichtete).

Schmidhofer freut sich nicht, dass der Konflikt publik wurde: „Das sind interne Auseinandersetzungen und gehören nicht öffentlich diskutiert. Das hilft niemandem, zurück bleibt ein angepatztes Krankenhaus.“ Aber nachdem nun einmal der Diskurs eröffnet ist, bezieht auch der Lechaschauer Altbürgermeister Stellung. Er kann die Kritik nicht nachvollziehen, „denn die eigentliche Kostensteigerung am BKH Reutte selbst beträgt von 2016 auf 2017 nur ein Prozent. Wir waren sogar supersparsam. Der Rest waren externe, von uns nicht steuerbare Einflüsse“, streut Schmidhofer der Krankenhausleitung Rosen. De facto ist das BKH-Defizit in den letzten vier Jahren allerdings überproportional um 26 Prozent gestiegen, wie Reuttes Bürgermeister Alois Oberer seinen Gemeinderäten bereits vorrechnete. Drei Brocken hatten dazu geführt, dass beim 35-Millionen-Budget 2017 der Abgang 4,5 Millionen beträgt und ihn 36 Außerferner Gemeinden begleichen müssen: eine Nachzahlung an Mitarbeiter in Sachen Vorrückungsstichtag nach einem EU-Urteil; das geänderte Krankenanstaltenarbeitsgesetz, das zu einer Aufstockung des Ärztestandes von 40 auf 50 führte; und ein landesweit neues, höheres Ärzte-Gehaltsschema. „Dass es in den Sitzungen turbulent zugegangen und eskaliert ist, ist kein Geheimnis. Nicht einer Meinung zu sein, ist ja auch legitim. Für mich ist nur einfach die Kritik am Defizit an die falsche Adresse gerichtet“, verweist Schmidhofer auf höhergeordnete Mächte.

Die heuer mit 893.000 Euro meistbelastete Kommune in Sachen BKH Reutte ist die Marktgemeinde selbst. BM Oberer zum laufenden Konflikt: „Zugegeben, die Aussage eines Bürgermeisterkollegen war etwas rustikal. Aber deswegen von einer Krise zwischen Krankenhausführung und den Bürgermeistern zu sprechen, ist übertrieben.“ Einige Bürgermeister hätten bei der letzten Vollversammlung auf die in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegenen Abgangszahlungen hingewiesen. Es sei angemerkt worden, dass es so nicht weitergehen könne. „Nachdem wir uns eh hin und wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir im Ausschuss alles durchwinken, haben wir die kollegiale Führung gebeten, noch kostenbewusster zu agieren als bisher. Einige Bürgermeister haben auch geäußert, künftig Budgets mit überdimensionalen Kostensteigerungen nicht mehr zustimmen zu wollen“, sagt Oberer.

Dem Ehenbichler BKH-Standortbürgermeister Wolfgang Winkler ist es in der laufenden Diskussion wichtig zu sagen, „dass das BKH Reutte medizinisch bestens dasteht“. Aber natürlich werde den Dorfchefs auch Kritik anvertraut, und wenn sie ihre Arbeit ernst nehmen, müssten sie diese Dinge im BKH-Ausschuss eben auch hinterfragen. „Denn wenn wir schon schuld sind, möchten wir auch etwas dafürkönnen“, wird auch er ironisch. Winkler in anderen Worten: „Die Gemeinden sind Träger des BKH. Auch Personalentscheidung liegen letztendlich immer bei den Bürgermeistern. Nur zum Abnicken wären wir wirklich fehl am Platz.“

Der Vilser Stadtchef Günter Keller hat der E-Mail Primar Ladners an alle Bürgermeister seinerseits an Ausschuss und BKH-Führung geantwortet. Keller an Ladner: „Ich gehe davon aus, dass Sie in der Lage sind, Ihre Probleme mit dem durch den Gemeindeverband gewählten Ausschuss zu diskutieren und zu lösen.“ Der Ärztliche Leiter solle besser hinhören, wenn ein Bürgermeister ihm etwas sagen würde: „Ich habe keine Einsparungen gefordert, sondern die Entwicklung der Abgänge angesprochen.“ Die Stadtgemeinde Vils wünsche sich nicht wie von Ladner suggeriert Leistungseinschränkungen im personellen oder Ausstattungsbereich. „Tatsache ist, dass wir als politische Vertreter unseren Bürgern in vielen Bereichen kommunizieren müssen, dass wir uns etwas nicht mehr leisten können. Insofern kommt es auf den Bereich der Gesundheitsversorgung dann auch nicht mehr an“, schließt Keller.