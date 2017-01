Von Anita Heubacher

Innsbruck — Von 65 Wohnungen wurden 57 bar bezahlt, nur bei acht gibt es Pfandrechte. Leute mit Geld gibt es offenbar genug, wie dieses Beispiel aus einer eben erst fertiggestellten Wohnanlage in Innsbruck zeigt. Die Käufer sind In- und Ausländer.

Von 65 Wohnungen haben 19 Südtiroler gekauft. Vor allem die Generation der Erben würde seit der Finanzkrise Geld auf den Tisch legen und auch noch so astronomische Preise für Wohnungen zahlen, berichtet ein Innsbrucker Anwalt, der viele Grund- und Wohnungskäufe abwickelt. Für Nord- und Südtiroler. Oft würden Erben gar nicht nachverhandeln, weil das Gefühl für das Geld fehle, meint er. Seit der Finanzkrise 2008 legen die, die Geld haben, verstärkt in Beton an.

„Die Anleger treiben die Preise beim Kauf in die Höhe, bei den Mieten ist das Gegenteil der Fall", erklärt Gebhard Jenewein von der Immobiliengesellschaft InnReal. Durch die vielen Anlegerwohnungen sei für Mieter ein viel besseres Angebot vorhanden. „In schlechteren Lagen mit höheren Betriebskosten und weniger Komfort gehen die Mieten zurück." Jenewein geht davon aus, dass eine Mietpreissteigerung wegen des größeren Angebotes nicht möglich ist. „Ausgenommen für Luxuswohnungen", meint er. Das Missverhältnis zwischen Einkommen und Wohnungsaufwand sei für Normalverdiener bereits kaum mehr verkraftbar.

Eine Anlegerwohnung werfe im Schnitt 2,5 Prozent Rendite ab. „Der Ertrag muss versteuert werden. Bleiben 1,8 Prozent für den Vermieter", sagt Jenewein. Ein Leerstand über drei Monate bei einem Mietvertrag von drei Jahren bedeute eine Mindereinnahme von 8,33 Prozent. Dennoch halte das Interesse an Anlegerwohnungen an. „Die Leute haben Angst um ihr Geld und wollen es sicher anlegen, auch wenn die Rendite sinken würde."

Ins Grundbuch hat auch die Arbeiterkammer geschaut. Sie hat drei Objekte in Innsbruck durchleuchtet und festgestellt, dass der Anteil der Südtiroler Käufer einmal bei 58 Prozent, einmal bei 57 Prozent und einmal bei 44 Prozent liegt. Die Situation sei für Südtiroler äußerst günstig, zumal die beim Kauf zu leistende Mehrwertsteuer vom österreichischen Finanzamt rückerstattet würde. „Dieser Entwicklung muss endlich der Riegel vorgeschoben werden", meint AK-Präsident Erwin Zangerl. „Spekulationsgeschäfte zu Lasten unserer Arbeitnehmer-Familien müssen schnellstens unterbunden werden." Dafür möge „die Politik" und insbesondere die Landesregierung sorgen. Zangerl sieht, anders als der Immobilienexperte, Anleger bei Kauf und Miete als Preistreiber.

Aus dem Immobilienmarktbericht der Prochecked Immobilien OG geht allerdings hervor, dass nur 5,2 Prozent der Käufer Südtiroler und 2,2 Prozent Deutsche waren. Also nicht einmal zehn Prozent der 1300 verkauften Wohnungen in Innsbruck gingen 2015 an Ausländer. Die Käufer splitten sich laut Immobilienmarktbericht insgesamt in 88,7 Prozent Privatpersonen und 11,3 Prozent Firmen. In den letzten zehn Jahren hat es in Innsbruck bei 7000 Kauftransaktionen eine durchschnittliche Preissteigerung von 5,65 Prozent gegeben.

Dass Grund teurer geworden ist, lässt sich laut Experten auch daran ablesen, dass kleiner gebaut werde. „Eine Dreizimmerwohnung mit 80 Quadratmetern ist nicht mehr leistbar. Es gibt nahezu keine Vierzimmerwohnungen frei finanziert", erklärt Immobilienmakler Jenewein.

Auch die Immobilienexperten in der Wirtschaftskammer haben den Trend zu kleineren Wohnungen registriert. Auch, weil bis zu 50 Quadratmeter fast alles an den Mann zu bringen sei. „Zu exorbitanten Preisen", wie die Kammer meint. Allerdings seien die Mieten in Altbeständen aufgrund des gesteigerten Angebotes gesunken. Vermieter hätten hier bereits ein Abnehmerproblem. Eine Beobachtung, die sich mit jener Gebhard Jeneweins deckt.