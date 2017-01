Heute tagt in Wien wieder einmal der Südtirol-Unterausschuss im Parlament. Für Ausschussvorsitzenden NR Hermann Gahr (VP) steht einmal mehr die Autonomieentwicklung nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum südlich des Brenners im Mittelpunkt. In Südtirol ging es bekanntlich positiv aus, die Südtiroler Volkspartei (SVP) hatte für die Zustimmung geworben. Außenminister Sebastian Kurz (VP) wird ebenfalls über die Situation in Südtirol informieren.

Apropos Südtirol: Zwischen den Freiheitlichen südlich des Brenners und der Bundes-FPÖ in Wien hängt anscheinend der Haussegen schief. Offenbar wird für Parteichef Heinz-Christian Strache immer mehr die Süd-Tiroler Freiheit um Eva Klotz und Sven Knoll zu den Ansprechpartnern in Bozen. In Südtirol wird bereits über das blaue Fremdgehen gemunkelt. Beim blauen Neujahrstreffen in Salzburg glänzten die Südtiroler Freiheitlichen ebenfalls durch Abwesenheit, Vertreter der Süd-Tiroler Freiheit hatten sehr wohl daran teilgenommen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hat Alexander Van der Bellen bereits im Bundespräsidentenwahlkampf unterstützt, bei der Angelobung am Donnerstag in Wien wird er deshalb selbstverständlich dabei sein.

Nach dem Sicherheitsgipfel am Montag hat ÖVP-Parteichef LH Günther Platter gestern in der ÖVP-Klubsitzung eine Devise ausgegeben: In den ÖVP-dominierten Gemeinden soll jetzt um Sicherheitsgemeinderäte geworben werden.

Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag die Entwicklungszusam- menarbeit für Ostafrika im Rahmen der Europaregion Tirol verlängert. Seit 2010 unterstützt die Euregio sechs Regionen im Grenzgebiet von Uganda und Tansania im Kampf gegen die Armut. Die Kosten für das Dreijahresprogramm in Höhe von 900.000 Euro teilen sich Südtirol, Tirol und das Trentino auf. (pn)