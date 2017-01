Von Angela Dähling

Schwaz – Wenn es um Integration und die Betreuung von Asylsuchenden geht, gilt die Stadtgemeinde Schwaz aufgrund zahlreicher integrationsfördernder Maßnahmen tirolweit als Vorzeigemodell. „Asyl und Flucht sind die politisch und gesellschaftlich wichtigsten Themen. Wir müssen uns sehr intensiv damit beschäftigen“, sagt Hans Lintner als Bürgermeister von Menschen aus 73 Nationen in Schwaz. Mit ein Grund, warum er Volksgruppen- und Religionsvertreter, Schul- und Kindergartenleiter, Vertreter von Sozialeinrichtungen und Partner im Asylwesen zum jährlichen runden Tisch bat.

Rund 200 Asylsuchende sowie 200 anerkannte Flüchtlinge werden in der Stadt derzeit betreut. „Letztere sind das größere Problem und eine heftige Herausforderung, denn ein Großteil von ihnen ist in der Mindestsicherung“, machte Lintner deutlich. Den Asylbescheid in Händen, fehle die weiterführende Betreuung und die Perspektive. Laut der Schwazer AMS-Leiterin An­drea Schneider sind derzeit 30 Asylberechtigte arbeitslos gemeldet. „Die Hälfte jener, die sich bei uns arbeitslos melden, können wir vermitteln“, sagte sie. Das AMS bietet Deutschkurse an, denn ohne Deutschkenntnisse auf A1-Niveau kann keine Vermittlung stattfinden. „Manche wollen Deutsch lernen, aber nicht arbeiten“, sagt Schneider. Dass die soziale Hängematte finanziell interessanter als etwa eine Lehre sei, müsse geändert werden, lautete der Tenor. „Ein AMS-Kursbesuch bringt finanziell mehr als die Lehrlingsunterstützung ausmacht. Wir müssen über Geldflüsse reden“, bekräftigte BM Lintner und forderte zudem eine Änderung des Bundesschulgesetzes. „Denn dass das zehnte und elfte Schuljahr nur besucht werden darf, wenn der Schüler Deutsch beherrscht, ist ein Witz. Das Poly hätte die Bereitschaft, Schüler aus Flüchtlingsfamilien aufzunehmen“, ärgert sich Lintner.

Apropos Bildungseinrichtungen: Durch die Bank wurden hier mangelnde Deutschkenntnisse als das größte Problem genannt. Obwohl bereits im Kindergarten mit Sprachförderungen gestartet werde, wird die Feststellung der Schulfähigkeit für die Volksschule aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse zum Problem. „Wir stoßen mit unseren Sprachförderungen an die Grenzen, wenn die Kinder daheim nie Deutsch sprechen“, waren sich die Schul- und Kindergartenleiter einig. Man müsse die Eltern ins Boot holen. Der hohe Anteil von 28,5 Prozent Kindern nicht-deutscher Muttersprache macht in der NMS1 die Integration inzwischen schwierig, erklärte NMS1-Direktor Alois Egger.

Deutsch- und Integrationsprobleme orte man weniger bei syrischen und afghanischen Flüchtlingen. Die seien lernwillig. Auch die kroatischen, serbischen und bosnischen Bürger zeigen Integrationswillen. Es seien vor allem türkische Mitbürger, die Sorgen bereiten. „Es geht hier bereits um die dritte Generation: Sie sind in Schwaz geboren und aufgewachsen und können nach acht Pflichtschuljahren keinen deutschen Satz sagen. Sie meinen aber, es zu können – da fehlt es auch an Bewusstsein“, schilderte Poly-Direktor Heiko Kromp.

NMS2-Direktor Johann Walder ortete sogar „zunehmenden Extremismus und Islamisierung speziell gegenüber Frauen und Mädchen. Da müssen wir tätig werden“, sagte Walder. Wie BM Lintner weiß, weigerte sich etwa der Vater eines türkischen Schülers, der Lehrerin die Hand zu geben.

Es gab aber auch viel Positives zu berichten. Der Vertreter des serbisch-orthodoxen Kulturvereins dankte im Namen seiner Töchter der Stadt für die Schulbildung, die diese in Schwaz genießen durften. Eine wolle Pädagogin, die andere Tierärztin werden. Wie die Serben werden auch der bosnische und der kroatische Kulturverein mit einer eigenen Fahne unterstützt, weil sie das Schwazer Kultur- und Vereinsleben bunter machen. „Man braucht ein symbolhaftes öffentliches Leben. Dadurch entstehen Verbindungen und Akzeptanz“, meinte Bürgermeister Lintner. Dazu gehöre auch, an den eigenen Traditionen wie Weihnachtsfeiern, Martini-Umzügen etc. festzuhalten und sich gegenseitig zum gemeinsamen Feiern einzuladen.