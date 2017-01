Von Matthias Reichle

Fließ – Es ist ein Lichtblick für Fußballer, die bisher oft im Schatten spielen mussten: Der Fließer Sportplatz, derzeit noch in der Au situiert, soll in den kommenden drei Jahren Richtung Dorf – und damit in die sonnigen Hänge von Fließ – übersiedeln. Die Gemeinde stellt heuer die Weichen für den Neubau eines Sportzentrums neben dem Freischwimmbad.

„Das Projekt ist seit 20 Jahren in Planung“, betont Bürgermeister Hans-Peter Bock. Immer wieder wurden Grundstücke gekauft, die letzten Flächen für die rund zwei Hektar große Erweiterung konnten inzwischen erworben werden. Gar nicht so einfach, gehörten Teile doch 1880 nach Amerika ausgewanderten Fließern, so Bock. Es bedurfte eines umfangreichen Verfahrens mit dem Außenministerium.

Bereits im Sommer soll dann mit den Planungsarbeiten begonnen werden, Baustart wäre 2018, prognostizierte Fertigstellung 2019/20. Neben dem Fußballplatz will man das Angebot auch um einige Schulsportanlagen erweitern. Volksschule und Neue Mittelschule könnten den Sportplatz künftig zu Fuß erreichen – auch das ein Vorteil, der laut Bock für die Verlegung der Anlagen spricht. Er könnte sich im Zuge der Arbeiten vorstellen, auch das Freibad zu vergrößern. „Mein Wunsch wären eine zusätzliche Rutsche und Liegeflächen.“ Die Tennisplätze befinden sich bereits vor Ort. Im mittelfristigen Finanzplan hat die Gemeinde Fließ drei Millionen Euro für das Projekt vorgesehen. Heuer wurden 400.000 Euro budgetiert.

Zum Teil wird das Projekt auch mit dem Verkauf des „alten“ Sportplatzes finanziert. Der liegt mitten im Gewerbegebiet Fließer Au und soll künftig für die Ansiedlung neuer Betriebe dienen. Hierzu gebe es bereits Interessenten. Ob es ein „fliegender Wechsel“ für die Fließer Vereine wird, oder ob es für die Zeit des Sportplatzbaus eine Übergangslösung braucht, ist laut Bock derzeit noch offen.

Für die Gemeinde ist die Sportplatzübersiedlung das größte Projekt der nächsten Jahre. Im heurigen Jahr wurden insgesamt 8,8 Mio. Euro budgetiert – 7,9 Mio. im ordentlichen, 900.000 Euro im außerordentlichen.