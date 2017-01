Kufstein – Vignetten- und Grenzkontrollen treiben immer mehr Pkw-Fahrer auf die Nebenstraßen. Ein Umstand, den Kufstein und das Umland immer mehr zu spüren bekommen und der sich in den Verkehrszahlen niederschlägt (die TT berichtete). So ist alleine auf der B171 Kufstein Grenze der Tagesschnitt der Fahrzeuge von 5885 (2010) auf 9118 (2015) gestiegen und wird weiter steigen. Die ersten zehn Monate des Jahres 2016 zeigen bereits einen Schnitt von 10.479 Kfz am Tag. Auch die Zahlen auf der Innbrücke sind von 14.919 (2010) auf 17.076 Kfz (die ersten zehn Monate 2016) geklettert.

Die Kufsteiner Grünen wollen daher heuer im Sommer noch einmal mit Protestaktionen auf die Situation aufmerksam machen. „Wir wollen Feste und Bauernmärkte in Zell abhalten“, sagt der Grünen-Gemeinderat Alexander Mösinger. Diese Bürgerversammlungen bzw. Kundgebungen sollen regelmäßig auf der B171 (Schubertstraße) abgehalten werden. Zudem will Mösinger, dass eine gemeinsame Bürgerinitiative mit anderen betroffenen Gemeinden gegründet wird. Diese sei bereits im Gemeinderat Kufstein beschlossen worden, „aber sie wurde bisher noch nicht umgesetzt“, sagt Mösinger. So könnte man Druck aufbauen, sind sich er, die grüne Bezirkssprecherin BR Nicole Schreyer und der grüne Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig einig.

Eine weitere Entlastung könnte eine Drei-Tages-Vignette darstellen, „die wir im Rahmen der Digitalisierung der Autobahnmaut noch einmal vorschlagen“, sagt Landtagsvizepräsident Weratschnig.

Die zuletzt diskutierte Variante einer Umfahrungsstraße könnte man laut Weratschnig ebenfalls prüfen, falls es die Stadt möchte, aber weder er noch Schreyer oder Mösinger könne ihr wirklich etwas abgewinnen. Im Übrigen setzen die Grünen auf den öffentlichen Verkehr, „und in den Orten muss es eine Parkregulierung geben“ sowie den Ausbau von Park+Ride-Anlagen, um ein Umsteigen auf die Öffis zu forcieren, wie Weratschnig anregt. (wo)