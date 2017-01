Von Alexander Paschinger

Sölden – Die Erleichterung der Beteiligten ist spürbar: Nach einem Jahr Schockzustand, weil die ursprüngliche West-Variante im festgestellten Lockermaterial begraben werden musste, und politischem Hickhack im Gemeinderat gibt es Hoffnung auf eine Verkehrslösung in Sölden. Die Listenführer des Orts­parlamentes einigten sich am Montag im Beisein von TVB und Seilbahnen-Vertretern darauf, die Umfahrung auf der östlichen Talseite weiter zu verfolgen.

„Das ist die pfiffigste und finanzierbarste Variante“, so Bürgermeister Ernst Schöpf. Nun gebe es in den kommenden zehn Monaten viel zu tun, spricht er Trassenführung, Grundeigentümer-Gespräche und Finanzierung an. „Bis Jahresende werden jetzt einmal sämtliche Erhebungen gemacht“, bestätigt auch Vizebürgermeister Reinhard Scheiber. Noch stünden hinter Details und Kosten einige Fragezeichen, „erst nach deren Beantwortung kann man an einen Beschluss des Gemeinderates denken“.

Bei dieser Ost-Spange geht es etwa um Fragen, wie kurz oder lang, oder ob sie eine Mittelausfahrt haben wird, wie schon bei der West-Variante angedacht war. „Auf jeden Fall verfolgen wir jetzt eine einzige Variante und ziehen alle an einem Strang“, betont der Vizebürgermeister. Ein ganz großer Tunnel, der die Gäste schneller in Richtung Gurgl schleusen würde, sei ebenso jetzt einmal vom Tisch wie auch eine Untertunnelung der bestehenden Ortsdurchfahrt im Rahmen der notwendigen und anstehenden Kanalsanierung.

„Sehr gut“, freut sich auch der Chef der Sölder Bergbahnen, Jack Falkner, dass man sich auf eine Variante geeinigt habe. „Jetzt heißt es Gas geben und ich hoffe, dass fleißig weitergearbeitet wird.“ Für Attila Scheiber von der Obergurgler und Hochgurgler Liftgesellschaft ist die Ost-Spange zwar nicht die Wunschvariante, „aber wenn sie den Stau durch Sölden verhindern kann, dann ist es schon einmal in unserem Sinne“. Dem Seilbahner geht es nicht nur um die Anfahrt für die Gäste, sondern auch für die Mitarbeiter, wenn sie nach Gurgl pendeln: „Da stehen sie derzeit in der Früh und am Abend im Stau.“ Eine gute Verkehrslösung sei auch für die weiteren Investitionen in das Gurgler Skigebiet von entscheidender Brisanz. Für ihn wäre „eine richtige Umfahrung von Sölden“, sprich ein langer Tunnel, die idealste Lösung. „Aber wir sind froh, wenn überhaupt was kommt“, so Scheiber.

„Die nächste Sache wird sein, dass der Gemeinderat darüber abstimmen muss“, zeigt sich auch der Obmann des Ötztal Tourismus, Bernhard Riml, von der Einigkeit innerhalb des Sölder Gemeinderates „überrascht, weil ich eher damit gerechnet hätte, dass die Hackl’n fliegen würden“. Denn die Situation sei für Bürgermeister Schöpf in den vergangenen Monaten keine leichte gewesen, die Vertrauensbasis im Ortsparlament sei in Frage gestellt worden.

Wichtig ist die Entscheidung rund um die Umfahrung nicht nur für die Verkehrsfrage an sich. „Es hängen ja auch das Ortskonzept und der Umbau der Ötztal Arena dran“, so der Obmann. Vor allem letzteren Umbau habe man aufgrund der gescheiterten West-Spange zurückstellen müssen. In diesem Zusammenhang gehe es auch um die Frage nach der Zukunft der Büros für den Ötztal Tourismus.

„Die Umfahrung ist eine einmalige Chance.“ Riml hofft jedenfalls darauf, dass der Tunnel vom Land finanziert werden könnte. „40 Millionen Euro für die Ortskerngestaltung würden uns in Sölden ja trotzdem noch bleiben. Aber auf 40 Jahre gerechnet, wäre das eine Million pro Jahr – für Sölden machbar.“