Von Catharina Oblasser

Lienz – So voll war der Ratsaal der Stadt Lienz schon lange nicht mehr: Zur Sondersitzung mit dem Thema „Zukunft der Lienzer Bergbahnen AG“ am Donnerstagabend waren nicht nur die Gemeinderäte gekommen, sondern auch zahlreiche Zuhörer aus Wirtschaft, Tourismus und Politik sowie eine Gruppe von jungen Skifahrern. Auch die TVB-Vertreter Franz Theurl und Werner Frömel lauschten der Diskussion: Denn der TVB ist mit knapp über 50 Prozent Mehrheitseigentümer der Bergbahnen. Die Stadt hält rund 42 Prozent der Aktien, der Rest verteilt sich auf kleinere Aktionäre.

Für die Lienzer Mandatare lautete die Fragestellung des Abends: Wie soll die Stadt bei den Bergbahnen, vor allem beim Skigebiet Hochstein, weiter vorgehen? Den Status quo erhalten ist keine Option, das machte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SP) klar. Bergbahnen-Vorstand Klaus Hofstätter und Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Diemling erklärten, warum: Im Gegensatz zum Skigebiet Zettersfeld erwirtschaftet der Hochstein schon seit Jahren im Winter einen Verlust von mehr als einer halben Million Euro. Das hat zur Folge, dass die gesamte Lienzer Bergbahnen AG immer mehr in Bedrängnis gerät. „Im schlimmsten Fall schreiben wir heuer einen Bilanzverlust von 9,35 Millionen Euro“, sagt Diemling. „Außer es wird neues Geld zugeschossen.“

Eben dagegen sträubt sich die Bürgermeisterin mit Händen und Füßen. Sie will die Stadtgemeinde nicht noch länger mit dem Abgang am Hochstein finanziell belasten. Das Geld würde für andere Dinge, wie zum Beispiel Schulen, gebraucht.

Hinzu kommt, dass der Hochstein zwar eine neue unterste Sektion mit moderner Bahn und dem Osttirodler hat, doch der Rest ist Schweigen. „Ab der Sektion zwei haben wir einen Standard wie in den 1970er-Jahren“, drückt es Hofstätter aus. In der obersten Sektion gibt es nicht einmal die Möglichkeit zur Beschneiung.

Die Bergbahnen-Vertreter lassen deutlich anklingen, wo ihre Präferenzen liegen: am Hochstein im Winter zusperren und den Sommerbetrieb mit zusätzlichen Angeboten ausbauen. Mit dem ersparten Geld könne man das Zettersfeld auf einem erträglichen Niveau für den Skibetrieb halten. Denn auch dort sind Investitionen unvermeidlich. „Der neueste Lift, den wir am Zettersfeld haben, ist über zehn Jahre alt“, macht Hofstätter deutlich.

Wenn sich nichts ändert, dann ist das Eigenkapital der Lienzer Bergbahnen AG in sieben Jahren aufgebraucht. Die AG muss zusperren. Auch den Einstieg eines Investors haben Diemling und Hofstätter in ihren Szenarien durchgespielt. Abgesehen davon, dass die Stadt dann keine Mitsprache bei Öffnungszeiten und anderen Themen mehr hat, stellt sich ein weiteres Problem. Einen solchen Investor müsste man erst einmal finden. Für diese Option plädiert FP-Gemeinderat Josef Blasisker. „Selbst stemmen wir das nicht. Wir müssen uns auf die Suche nach einem Investor machen.“ Christian Steininger von der ÖVP ist skeptisch. „Wir werden keine Privaten für den Betrieb am Hochstein finden.“ Auch Blanik winkt ab: Das habe man in der Vergangenheit schon öfter versucht, aber erfolglos.

Diemling und Hofstätter nennen als mögliches Vorbild für Lienz die Stadt Villach. „Dort haben sich die Skigebiete Gerlitzen und Dobratsch stark konkurrenziert“, beschreibt Hofstätter, ein gebürtiger Kärntner. Wegen des Grundwasserschutzes habe der Dobratsch den Skibetrieb aufgeben müssen. „Heute ist dort ein Naturpark ohne Beschneiung und ohne Lifte. Er wird von Tourengehern gestürmt. Die Skifahrer gehen auf die Gerlitzen.“ Für die Bürgermeisterin ist das eine lohnenswerte Anregung.

Wie geht es nun weiter? Der Lienzer Gemeinderat beschloss, unverzüglich Gespräche mit dem Mehrheitseigentümer der Bergbahnen, dem TVB, aufzunehmen. Den Antrag der ÖVP, ein Bekenntnis zum Erhalt des Skibergs Hochstein zu leisten, würgte die SPÖ ab und ersetzte ihn durch einen Antrag auf Bürgerbeteiligung für die Zukunft des Hochsteins. Erste Ergebnisse sind frühestens in sechs Monaten zu erwarten.