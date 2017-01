Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die Verkehrsbelastung in Kufstein und Umgebung nimmt zu. Das ist nicht nur mit freiem Auge erkennbar, auch die Daten der Verkehrszählungen zeigen dies eindeutig. 2014 wurden noch 16.055 Kfz im Tagesschnitt auf der Kufsteiner Innbrücke gezählt, 2016 waren es bereits 17.076 (gilt für Jänner bis Oktober). Im gleichen Maß gibt es Zuwächse an den anderen Ausweichrouten im Bezirk.

Ein Umstand, dem die Grünen mit Protest begegnen wollen. So kündigte der grüne Kufsteiner Gemeinderat Alexander Mösinger an, dass seine Gruppierung Bürgerversammlungen auf der Schuberstraße (B171) veranstalten will. So wie dies bereits im Herbst 2013 geschehen sei, im Dezember fand dann auch noch eine große A12-Blockade statt.

Die Grünen rennen bei Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) offene Türen ein. „Ich bin dabei“, kündigt dieser gegenüber der TT an. Allerdings befürchtet der Stadtchef, dass sich die Entscheidungsträger nicht beeindrucken lassen. Und meint: „Eigentlich muss hier die Politik gegen die Politik protestieren. Die Grünen haben Vertreter in den Entscheidungsgremien von Wien bis Innsbruck, hier könnten sie auch Einfluss nehmen“, sagt Krumschnabel. Einen der Hauptgründe für die derzeit noch größere Belastung durch Kraftfahrzeuge in der Stadt macht er in den Grenzkontrollen und den langen Rückstaus aus. Die Effizienz dieser rigorosen Kontrollen zweifelt er an. Für die Grenzkontrollen zeigt hingegen Vizebürgermeister NR Hannes Rauch (VP) Verständnis. „Sicherheit geht vor, auch wenn es unangenehm ist“, betont Rauch. Das Thema Verkehr benötige jedoch eine Lösung, „auf gesetzlichem Weg sehe ich aber derzeit wenig Chancen“. Der Koalitionspartner in Wien (die SPÖ, Anm.) wolle keine Ausnahmen bei den Vignettenkontrollen mehr, fügt Rauch an. „Die Grünen könnten aber mit ihrer LHStv. Ingrid Felipe reden“, empfiehlt Rauch. Er hofft auf die digitale Vignette, die durch die einfache Abwicklung mehr Pkw-Lenker auf der A12 halten könnte.

„Wir sind überall dabei, wenn es darum geht, dass es weniger Verkehr in Kufstein gibt“, erklärt Stadtrat Walter Thaler (FPÖ). Seine Gruppierung werde also die Grünen unterstützen.

Die Liste Fritz spricht hingegen von „billigem Aktionismus“, der keine Lösung bringe. Sie fordert eine digitale Tagesvignette um 2,50 Euro. „Ich bin überzeugt, dass die für die kurze Teilstrecke Kufstein – Kiefersfelden auf der Autobahn Entlastung schaffen wird“, sagt LA Isabella Gruber, Fritz-Verkehrssprecherin. Sie fordert von LHStv. Felipe, bei der Asfinag Druck für diese Idee zu machen.