Von Angela Dähling

Schwaz – Es sind unschöne Szenen, von denen Wohnungsreferent Edi Rieger (FPÖ) seinen Kollegen im Gemeinderat berichtete. „Bedrohungen, Anspucken, Handgreiflichkeiten, ständiges Verstoßen gegen die Hausordnung – alles ist dabei“, fasst Rieger zusammen, was sich seit Monaten in einem Wohnhaus in der Swarovskistraße abspielen soll. Die vielen Anlegerwohnungen dort wurden von den privaten Eigentümern in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich an Mieter mit Migrationshintergrund vergeben. „Und das ohne Rücksicht auf die Verträglichkeit. Wir wollen eine Mischung der Wohnkultur, keine Ghettos“, kritisiert Bürgermeister Hans Lintner (ÖVP). Aber die Stadt habe praktisch keine Handhabe gegen diese Entwicklung auf dem privaten Wohnungsmarkt. Und die sei in einigen Wohnblöcken nahe dem Tyrolit besorgniserregend.

Rieger nennt als Bespiel ein Schwazer Ehepaar, beide über 70 Jahre alt, das sich an ihn gewandt habe. „Ballspielen ist laut Hausordnung im Hof verboten. Nachdem Hinweise darauf nicht fruchteten, hat der Rentner deshalb einem türkischen Kind den Ball weggenommen. Der Vater des Kindes behaupte nun, sein Sohn sei tätlich angegriffen und verletzt worden“, erzählt Rieger. Das Ganze habe bei einem Mediationsverfahren des Vereins „Neustart“ seine Fortsetzung gefunden. „Der Vater wollte es gut sein lassen, wenn der Rentner ihm 100 Euro zahlt. Aber darauf ließ dieser sich nicht ein und weist die Anschuldigungen zurück. Jetzt sind Anwälte eingeschaltet und das Ganze geht vor Gericht“, schildert Rieger.

Das Nicht-Einhalten von Ruhezeiten und das Belegen der Hausgänge mit Schuhen und Möbelstücken sorge ebenfalls für Konflikte zwischen den Nachbarn unterschiedlicher Nationalitäten. „Es gibt da auch noch einen jungen Bosnier, der angeblich alle terrorisiert, beschimpft und den Hausmeister angegriffen hat“, sagt der FPÖ-Politiker.

Inzwischen schaue die Stadtpolizei hin und wieder nach dem Rechten in den Außenbereichen, sagt BM Lintner, der von einem „inakzeptablen Verhalten“ einiger Bewohner dort spricht. „Den privaten Vermieter interessiert das alles nicht, solange er seine Miete erhält“, meint Lintner und erklärt: „Wenn solche Mieter Mietzinsbeihilfe von uns erhalten, streichen wir sie ihnen. Das haben wir schon gemacht.“

Allerdings selten, ergänzt Thomas Hatzl, Leiter des Sozial- und Wohnungsamtes. Und er betont, dass es dabei auch Tiroler getroffen habe. Im Fall der Probleme in der Swarov­skistraße wünscht sich Wohnungsreferent Rieger, die Stadt solle als Mediator vermitteln und alle an einen Tisch holen. „Jeder muss ein bissl nachgeben. Schüren und hetzen bringt nichts, da wird der Konflikt noch größer“, meint er – wie auch seine Gemeinderatskollegen wie etwa Tarik Özbek (Grüne): „Wir können nur versuchen zu vermitteln, aber nicht Partei ergreifen“, sagt er. Özbek lebt seit 30 Jahren in Tirol. In seinem Wohnhaus im Pennerfeld passe die Durchmischung, weshalb die Integration funktioniere. Sozialreferentin Victoria Weber (SPÖ) ist bewusst, dass am privaten Wohnungsmarkt ein Einwirken durch die Stadt sehr begrenzt ist. Weber, die in der Flüchtlingsbetreuung tätig ist, betont: „Wie integrationsbereit und lösungsorientiert jemand ist, hängt nicht von seiner Nationalität, sondern von seinem Charakter und seiner Grundeinstellung ab. Sturköpfe gibt es überall.“