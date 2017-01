Obernberg – Die Geschichte um das geplante Hotelprojekt am Obernberger See ist eine unendliche. Bekanntlich wurde in der Vorwoche das Verfahren wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen Naturschutzreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) eingestellt. Sie hatte die Bescheiderstellung im Juni 2016 gestoppt und die Beiziehung eines nichtamtlichen Sachverständigen zu den Auswirkungen auf das Landschaftsbild verlangt.

Das Gutachten fiel negativ aus, der Naturschutzbescheid jedoch positiv. Nach einem Einspruch des Landesumweltanwalts muss das Landesverwaltungsgericht darüber befinden. Dass der Projektwerber jetzt die Kosten für die Expertise des Sachverständigen aufkommen und 9240 Euro berappen soll, sorgt für Debatten. Doch nicht nur das: Die jetzt vorliegende ausführliche Begründung der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Einstellung des Felipe-Verfahrens birgt weiteren Zündstoff. Schließlich stellt die Anklagebehörde im Naturschutzverfahren die Unvoreingenommenheit der Behörde in Frage. Dass man einen „weiteren Sachverständigen“ hinzugezogen habe, sei deshalb im Sinne der „materiellen Wahrheitsfindung“ nicht nur vertretbar, sondern erscheine durchaus angezeigt, argumentiert die Staatsanwaltschaft.

Sie bezieht sich nämlich auf die schriftliche Bitte des Vertreters der Hotelwerber an den Verfahrensleiter der BH Innsbruck, ihn auf das Erfordernis weiterer Unterlagen hinzuweisen – „um den Argumenten der Gegenseite den Wind aus den Segeln zu nehmen“. Dieser Schriftverkehr befindet sich im Verwaltungsakt. Das sei zweifelsfrei dafür geeignet, bei Außenstehenden den Eindruck zu erwecken, dass sich zwischen den Verfahrensbeteiligten, dem Amtssachverständigen und den entscheidenden Organen ein „gewisses Naheverhältnis“ gebildet habe, folgert die Staatsanwaltschaft. Sie spricht von einem „aufgezeigten Anschein“ der Befangenheit.

Für Clemens Unteregger von der Betreiberfamilie der Natur Refugia ist das alles „an den Haaren herbeigezogen. Es ist doch das Normalste der Welt, dass man als Projektwerber bei der Behörde nachfragt, welche Unterlagen für einen positiven Bescheid benötigt werden.“ Das Verfahren zieht sich nun schon über Jahre – dementsprechend häufig seien die Betreiber mit den Behördenvertretern in Kontakt gestanden. „Dass uns deshalb ein Naheverhältnis nachgesagt wird, ist doch vollkommen lächerlich“, ärgert sich Unteregger. Er will sich nun die Begründung der Staatsanwaltschaft mit seinem Rechtsvertreter genauer ansehen. (pn, dd)