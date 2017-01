Innsbruck – Wollen Stadt und Land die Idee auch tatsächlich umsetzen, müssen in den kommenden Wochen Beschlüsse fallen. Wie berichtet, könnte für das Maximilian-Gedenkjahr 2019 ein neues Rundgemälde in Auftrag gegeben werden. Und zwar bei Yadegar Asisi, der für solche überdimensionalen 360-Grad-Panoramen bekannt ist. Ein solches Kunstwerk soll dann in der alten Rotunde aufgehängt werden. Als befristete Leihgabe. Ersten Schätzungen zufolge käme allein der Künstlerauftrag mitsamt Folgekosten auf rund 4,5 Mio. €. Weitere Millionen würden für die Rotundensanierung nötig.

Die SP hat sich laut Stadtparteichef Helmut Buchacher von dieser Idee klar distanziert. Man sei zwar für eine gebührende Würdigung des 500. Todestages von Maximilian I., aber nach dem Haus der Musik seien diese Kosten „nicht mehr zumutbar“. Zudem seien noch zu viele Frage offen, sagt Buchacher. Als „Hirngespinst“ lehnen die Freiheitlichen das Ansinnen ab.

Während sich die Grünen erst gestern Abend auf eine gemeinsame Haltung festlegen wollten, hat dies die VP schon getan, sagt Stadtrat Franz Gruber. Es sei eine interessante Idee, jedoch „gehören die endgültigen Kosten auf den Tisch und ohne deutliche Kostenbeteiligung von Bund und Land ist es nicht machbar“. Eine Kostentransparenz müsse her. (mami)