Auf keinen grünen Zweig sind Land Tirol und Stadt Innsbruck vorerst bei der Tarifreform im Verkehrsverbund gekommen. Das Tirolticket soll künftig rund 480 Euro kosten, das regionale Jahresticket weniger als 400 Euro. Es geht wie immer ums Geld. Offenbar soll heute weiterverhandelt werden, die schwarz-grüne Regierung will die Öffi-Reform unbedingt abhaken.

Die Südtiroler Freiheitlichen haben am Montag Differenzen mit der Mutterpartei in Österreich dementiert. Gleichzeitig kommt es jedoch zum Führungswechsel an der Spitze. Parteichef Walter Blaas wird im Mai nicht mehr als Obmann kandidieren. Im Hintergrund soll es brodeln: Offenbar traut FP-Chef Heinz-Christian Strache der Bewegung „Südtiroler Freiheit“ um Eva Klotz mehr Chancen bei der Landtagswahl 2018 zu als seinen eigenen Mitstreitern. Das dürfte wohl der Grund für den Rückzug von Blaas sein. Wer die Partei übernimmt, ist unklar. Sogar der ehemalige Langzeitobmann Pius Leitner wird ins Spiel gebracht, doch der ist Teil der viel kritisierten Regelung über Pensionszahlungen an Politiker.

Der Bürgermeister von Mils bei Imst, Markus Moser, ist seit Jahresbeginn Mitglied der NEOS. Damit ist er der erste österreichische Bürgermeister mit einem NEOS-Parteibuch. (pn)