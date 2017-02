Von Michael Mader

Ebbs – Eine sehr positive Geburtenbilanz und die neuesten Entwicklungen in der Kinderbetreuung stellen auch die Gemeinde Ebbs vor Herausforderungen, ist doch der Kindergarten immer noch im Gemeindeamt untergebracht und platzt aus allen Nähten. Mit ein Grund, warum ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet worden ist, „um herauszufinden, welche Lösungen es für die Zukunft von Ebbs geben kann“, weiß Bürgermeister Josef Ritzer. Eine Gruppe von 20 bis 25 Leuten – davon nur ein kleiner Teil aus der Politik – hat sich in der Folge Gedanken gemacht, was in Ebbs gebraucht wird.

Gemeinsam mit einem Fachmann, Architekt Josef Wurzer aus Rattenberg, wurde daraufhin eine so genannte „soziale Achse“ entworfen. Ritzer: „Die fängt bei den Schulen an, führt über die Millauerstraße bis zum Gemeindeamt und dort vom Kindergarten über den Friedhof bis zum Sozialzentrum. Abseits vom Verkehr soll man sich auf dieser Achse zu Fuß oder mit dem Rad bewegen.“

Möglich geworden sind die Pläne der „sozialen Achse“ und auch der Entstehung eines neuen Dorfzentrums durch die Übersiedelung des Bauhofs ins Gewerbegebiet. Dadurch wurden im Bereich des Gemeindeamtes große Flächen frei.

„In einem ersten Schritt wollen wir den Kindergarten neu errichten. Derzeit haben wir zwischen 150 und 170 Kindergartenkinder und die sind im Gemeindeamt untergebracht. Zudem planen wir in diesem Bereich eine Tiefgarage“, verrät Ritzer, der so auch das Parkplatzproblem in den Griff bekommen möchte. Der Ebbser Gemeinderat hat für das Vorhaben bereits grünes Licht gegeben. Im Frühjahr sollen ein Architektenwettbewerb und die Planung erfolgen, im Herbst der Baubeginn. Der Bürgermeister rechnet mit Kosten in der Höhe von etwa 4,5 Millionen Euro inklusive der Tiefgarage.

Das zweite große Baulos umfasst dann die Adaptierung und den Umbau des Gemeindeamtes. Durch die Übersiedlung des Kindergartens kann die Bücherei ins Gemeindeamt wandern, dort will Ritzer eventuell sogar das Dachgeschoß ausbauen lassen. Übersiedelt die Bücherei, ist wiederum Platz für die notwendige Erweiterung des Jugendzentrums.

Aber auch Freiflächen werden durch den Wegfall des Bauhofes und des Recyclinghofes geschaffen. Ritzer: „Abseits vom Verkehr wollen wir einen Begegnungsraum schaffen – einen neuen Dorfplatz“, sagt Ritzer, dem zudem vorschwebt, dass die Flächen auch immer wieder als Marktplatz dienen könnten.

Das Gesamtkonzept ist von den Gemeinderäten bereits genehmigt worden. Die Umsetzung dauert aber zwischen fünf und sechs Jahre und kostet in Summe bis zu 15 Millionen Euro. Das neue Dorfzentrum wird auch Thema in der nächsten öffentlichen Gemeindeversammlung in Ebbs sein.